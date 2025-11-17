К кругу ближайших союзников России в Африке присоединилась Уганда, которой почти 40 лет правит президент Йовери Мусевени, пишет Jeune Afrique. По мнению издания, чья редакция находится в Париже, это произошло во многом благодаря военно-техническому сотрудничеству: в частности, в октябре Москва безвозмездно передала восточноафриканской стране военное оборудование и спецтехнику на сумму $53 млн. Эксперты рассказали RTVI, действительно ли можно говорить о новом уровне партнерства между Россией и Угандой, а также о том, в каких еще сферах, кроме военной, страны могут развивать свои отношения.

«Продолжение исторической дружбы»

Статья Jeune Afrique о «тесных военных отношениях» России и Уганды была опубликована 11 ноября — спустя чуть более двух недель после церемонии безвозмездной передачи российского военного имущества угандийским ВС, которая прошла в Уганде 26 октября. По словам посла России в Уганде Владлена Семиволоса, Москва выделила из бюджета $53 млн на поставки Кампале военной и инженерной техники, а также на строительство центра ее техобслуживания и ремонта.

Присутствовавший на этом мероприятии президент Уганды Йовери Мусевени назвал жест Москвы «продолжением исторической дружбы между двумя народами» и поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за «полезную военную поддержку». В январе 2026-го Мусевени, родившийся еще при Британской империи и возглавляющий Уганду с 1986 года, примет участие в очередных президентских выборах. Если его вновь изберут главой государства, то в 2026 году он отметит 40-летие своего пребывания у власти.

Сегодня между Россией и Угандой действует соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Этот формат партнерства, прежде всего, подразумевает договоренности о взаимодействии в поставках вооружений, в том числе приобретение и обслуживание военной техники. Такое сотрудничество между двумя странами продолжается «достаточно долгое время»: за последние пятнадцать лет Москва направила Кампале самые разнообразные виды вооружений, рассказал RTVI аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.

По его словам, Россия для Уганды — это «крайне важный поставщик вооружений и военной техники», в число которых входят вертолеты Ми-28, истребители Су-30, боевые бронемашины и противотанковые ракеты «Корнет». Государства сотрудничают и в таких областях, как кибербезопасность и высшее военное образование: в Москве обучаются угандийские офицеры.

В то же время Наджаров усомнился в тезисе Jeune Afrique о том, что Уганда становится ближайшим союзником России на африканском континенте. По мнению эксперта, у Москвы нет «каких-то действительно животрепещущих стратегических интересов» на востоке Африки, а основное российское влияние на континенте — главным образом, военное — сосредоточено в государствах Сахеля, включая Мали, Буркина-Фасо, ЦАР.

«Партнерство России и Уганды пока даже близко сравниться не может с присутствием Москвы в Сахеле. Но с Угандой и военно-техническое сотрудничество идет, и экономическое куда-то приближается, поэтому есть большой потенциал. Понятное дело, что западным товарищам это все не нравится», — резюмировал Наджаров, назвав публикацию Jeune Afrique «высосанной из пальца сенсацией».

Уганда интересна не только военным

Российско-угандийское сотрудничество имеет потенциал, выходящий за рамки военной области. Уганда может быть интересна России и в экономическом плане — в первую очередь, в сфере добычи полезных ископаемых, рассказала RTVI африканист, кандидат политических наук Наталья Пискунова.

По ее словам, на территории Уганды находятся запасы урана, золота, палладия, платины, а также месторождения алмазов, включая «технические алмазы», которые используют в лазерной промышленности. Эти ископаемые могут представлять для российских промышленных компаний «колоссальный интерес», считает эксперт.

Кроме того, Уганда в силу своего территориального положения имеет и серьезный логистический потенциал, что также может заинтересовать российских предпринимателей. По словам Пискуновой, фактически Уганда уже играет роль транзита между северо-восточной и центральной частями африканского континента.

«Например, уже есть проекты китайских строительных компаний по прокладке и расширению автомобильных трасс для перевозки грузов из портов Кении через Уганду и ДР Конго в морские порты стран Южной и Западной Африки именно транзитом через Уганду», — подчеркнула собеседница RTVI.

Эксперт также добавила, что у России и Уганды есть потенциал для совместных проектов в сельскохозяйственной и энергетической отраслях.

Между тем Александр Наджаров признал, что, несмотря на большие возможности, на сегодняшний день России и Уганде «пока сложно чем-то похвастаться» в двустороннем экономическом сотрудничестве.

«Хотя, конечно, президент Уганды заявлял, что Россия может построить там атомную электростанцию, что Россия будет фосфаты там добывать. В 2010-е годы даже шла речь о том, что Россия построит в Уганде нефтеперерабатывающий завод, но это все не срослось», — заключил Александр Наджаров.