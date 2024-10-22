В Казани начался XVI саммит стран БРИКС, который проходит с 22 по 24 октября. Президент России Владимир Путин уже встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечают западные СМИ, на мероприятии Путин намерен обсудить использование национальных валют и отказ от доллара при расчете между странами-членами организации, а также показать Западу, что Москву поддерживают важные союзники. Что еще пишут американские и европейские СМИ о саммите — в подборке RTVI.

На саммите БРИКС в Казани Владимир Путин представит свой план «победы над долларом», пишет The Economist. По мнению издания, президент России надеется «придать блоку вес» за счет строительства новой глобальной финансово-платежной системы, чтобы ударить по доминированию США в мировой финансовой системе и защитить Россию и ее партнеров от санкций.

Как отмечает The Economist, многие государства задумались о своей зависимости от американской валюты после масштабных экономических и финансовых ограничений, введенных против России, а также после резкого роста числа людей, попавших под американские санкции за последние два десятилетия. Это побудило их активизировать усилия по отказу международных расчетов в долларах, что Китай рассматривает как одно из своих наиболее уязвимых мест, подчеркивает The Economist.

Путин надеется получить выгоду из «долларовой неудовлетворенности» стран-членов БРИКС, а создание новой финансовой схемы для него будет «неотложным приоритетом» и «геополитической стратегией», резюмирует еженедельник.

Саммит в Казани призван направить сигнал о том, что Россия вернулась на международную политическую арену в качестве «мощного мирового игрока с большим количеством друзей», добавляет The Washington Post. БРИКС для Владимира Путина — это «ключевой инструмент» в плане по «свержению мирового господства» США и «уничтожению власти американского доллара». Эти цели в значительной степени разделяет Китай, но не остальные члены организации, уточняет газета.

При этом Bloomberg сообщило, что из-за антироссийских санкций организаторы БРИКС попросили иностранных гостей привозить с собой наличными доллары или евро, так как эти валюты можно «свободно обменять на рубли в большинстве банков России», или воспользоваться российской банковской картой «Мир». Агентство называет это «неловким признанием кремлевских чиновников», которые ранее окрестили доллар и евро «токсичными» валютами.

Запад хочет изолировать Путина, но мероприятие в Казани показывает, что президент России «далеко не одинок», отмечает CNN. Американский телеканал называет мероприятие «крупнейшим», которое Москва организовала с начала боевых действий на Украине и которое позволит Путину лично пообщаться со своими коллегами по БРИКС и с другими высокопоставленными лицами.

В своих посланиях в Казани Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин могут дать понять, что именно Запад изолировал себя от мира своими санкциями и альянсами, тогда как большинство стран поддерживает стремление Москвы и Пекина в борьбе с «американским глобальным лидерством». Подобные заявления могут иметь резонанс в преддверии президентских выборов в США, отмечает телеканал.

Впрочем, CNN добавляет, что собравшиеся в Казани главы государств — вопреки «размашистой риторике» Москвы — имеют широкий спектр точек зрения и интересов. Это, в свою очередь, ограничивает способность стран-членов БРИКС сформулировать единое послание от имени всего блока — «особенно такое, которое может желать Путин».

Расширение БРИКС и углубляющиеся геополитические разломы еще больше усложняют идентичность и направление развития этого объединения. Например, телеканал обращает внимание на «давно тлеющий пограничный конфликт» Индии и Китая на фоне их полярных отношений с США.

О том, что между странами-членами БРИКС существуют глубокие разногласия, а самому блоку с трудом удается сформулировать и определить свою цель, также пишет The New York Times. Газета делит государства блока на две группы. Первая — это «глобальный Восток», куда входят соперничающие с США и НАТО государства: Китай (его NYT называет неофициальным двигателем объединения), Россию и Иран. Остальные страны газета относит к группе «глобальный Юг» — они более нейтральны или по-прежнему тесно сотрудничают с Вашингтоном и другими странами Запада. Саммит в Казани станет возможностью для БРИКС продемонстрировать свой новый состав, ориентированный на «глобальный Юг», допускает NYT.

Многие страны рассматривают БРИКС как «геополитическую страховку от меняющегося мира и защиту от непредсказуемости США» и альтернативный источник финансирования. Как пишет NYT, они считают Новый банк развития БРИКС менее требовательным — в отличие от Международного валютного фонда и Всемирного банка, где доминирует Запад. Кроме того, снижение доминирующего положения доллара может предоставить странам-членам организации защиту от западных санкций.

The Washington Post называет БРИКС «мощным символом падения престижа США» на «глобальном Юге», где многие страны перестраховываются и ищут новых партнеров для достижения своих национальных интересов. При этом их привлекает, скорее, экономическая мощь Китая и широко распространенное разочарование в «лицемерии и неудачах Запада», нежели «яростная антизападная программа России», сказали аналитики в беседе с WP.

Если «антизападный лагерь» в лице Китая, России и Ирана будет все больше продвигать агрессивный антизападный подход, то это может привести к отрешенности стран, которые не хотят выбирать чью-либо сторону, рассказали собеседники WP. Например, Индия и Бразилия хотят отрегулировать существующий мировой порядок так, чтобы он был не подвергнут сомнению, а приносил «глобальному Югу» пользу.

Французская газета Les Échos указывает, что членство стран в БРИКС не означает их поддержку антизападной риторики. Государства продолжают использовать свои отношения либо с Западом, либо с «новым китайско-российским блоком» в качестве рычага для достижения своих целей — будь то получение ключевых технологий и передовой военной техники или сильная позиция в торговых переговорах.

Британский экономист Джим О’Нил, автор термина-акронима БРИК (изначальное название организации до вступления в нее ЮАР), в беседе с Der Spiegel также выразил мнение, что многие из стран «глобального Юга» не хотят выбирать как сторону БРИКС, так и сторону «традиционного Запада». «Я думаю, что это вполне разумно», — отметил эксперт.

Вместе с тем экономист предполагает, что «безумно» считать возможной идею, что БРИКС, как и «Большая семерка», может в одиночку добиться согласия по какому-либо глобальному вопросу. «Для Запада может быть даже преимуществом то, что Китай и Индия практически никогда ни о чем не договариваются», — подчеркнул О’Нил, выступающий в поддержку концепции «Большой двадцатки».

Эксперт также отметил, что «разочарован» тем, что стало с БРИКС спустя 23 года после изобретения термина, определяющего четыре страны с самым большим тогда потенциалом экономического роста — Бразилию, Россию, Индию и Китай.

«Основная идея, которая привела меня в то время к этой аббревиатуре, заключалась в плачевном состоянии того, что в английском языке известно как „глобальное управление“ — мирового порядка и того, как он отражается и контролируется международными институтами. Сегодня, 23 года спустя, глобальное управление находится в еще худшем состоянии, чем тогда», — заключил бывший главный экономист банка Goldman Sachs.