Политический кризис в Сербии перешел в острую фазу. Несмотря на отставку премьер-министра Милоша Вучевича, в стране продолжаются акции протеста. RTVI поговорил с экспертами, как будет развиваться ситуация в Сербии и какую реакцию стоит ждать от президента Александра Вучича.

Что означает отставка Вучевича

Отставка председателя правящей Сербской прогрессивной партии Милоша Вучевича с должности премьер-министра страны была главным условием протестующих сербов. Также свой пост покинет действующий мэр Нови-Сада Милан Джурич.

Ранее Вучевич в течение десяти лет занимал должность главы Нови-Сада. Именно при нем был подписан контракт с китайскими субподрядчиками на реставрацию здания железнодорожного вокзала, где в ноябре прошлого года произошла трагедия, ставшая поводом для протестной волны по всей Сербии.

1 ноября 2024 года в Нови-Саде обрушился бетонный козырек при входе на недавно отреставрированный ж/д вокзал, в результате чего погибли 15 человек. Происшествие запустило серию протестов, участники которых обвинили власти в халатности и коррупции при проведении ремонта, потребовали немедленного наказания виновных в случившемся, а также отставки премьер-министра Сербии и мэра Нови-Сада.

После отставки Вучевича в Сербии начал работать технический кабинет министров. Если в течение 30 дней сербской власти не удастся сформировать состав нового правительства, то в стране будут проведены «очередные внеочередные выборы», рассказала RTVI профессор, директор Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Екатерина Энтина.

«В политическом отношении отставка Вучевича принципиальной роли не играет, поскольку он относится к политикам-технократам, а не к политикам, которые представляют серьезную силу или серьезный авторитет», — отметила эксперт.

Как будут развиваться протесты дальше

Хотя власти пошли навстречу требованиям демонстрантов, акции протеста в Сербии продолжатся, допустил в разговоре с RTVI политолог и руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. «Как известно, есть у революции начало, нет у революции конца», — добавил он.

Бондаренко назвал нынешние протесты в Сербии самыми массовыми, серьезными и институционально значимыми со времен экс-президента Слободана Милошевича. Эксперт отметил, что сегодня в стране бастуют все слои населения.

«В предыдущие разы могло выходить какое-то немалое количество людей на улицы — это вообще Сербии свойственно. Но впервые за четверть века в Сербии выходят бастовать целые профессии», — сказал политолог.

Следующим главным требованием протестующих будет отставка Александра Вучича, предположил Бондаренко. «Политически вся власть заключена в руках Вучича. Протестующие поняли, что их действия приносят результаты. Думаю, что уже в ближайшие дни они перейдут к требованиям отставки президента. Большой вопрос — как сербская власть сможет отреагировать уже на это», — рассказал эксперт.

Бондаренко усомнился в том, что акции протеста в Сербии могут быть подавлены силой. «Это довольно маленькая страна, и никто там не будет применять силу», — считает он.

Протестная активность, будучи характерной частью политической жизни сербского общества, будет продолжаться, также считает Энтина — хотя, по ее мнению, последние действия властей протесты в какой-то степени успокоят.

В неправительственном аналитическом центре «Белградский центр политики безопасности» на просьбу RTVI прокомментировать протесты воздержались от конкретики. «Политический ландшафт в Сербии стремительно меняется, и мы внимательно следим за развитием событий», — сообщили там.

Что будет делать Вучич

Президент Сербии Александр Вучич на фоне протестов анонсировал замену более половины действующих министров. Кроме того, он пообещал раскрыть все документы о реконструкции вокзала в Нови-Саде.

28 января Вучич заявил, что его партии потребуется 10 дней, чтобы решить, формировать ли правительство большинства или провести в Сербии внеочередные парламентские выборы.

По мнению Энтиной, Вучич будет затягивать с формированием нового кабмина, так как технический состав правительства дает ему возможность аргументировать отсутствие решения по будущему «Нефтяной индустрии Сербии». Эксперт напомнила, что контрольный пакет акций в главной сербской энергетической компании принадлежит российским «Газпромнефти» и «Газпрому». Недавно она попала под американские санкции, направленные против российского энергетического сектора.

«Скорее всего, Сербию ждут внеочередные выборы, но насколько большой угрозой они могут представляться для Вучича, покажет время. Сегодня ситуация может сложиться как и в его пользу — и в условиях политической турбулентности ему удастся принять важные стратегические решения, в том числе по энергетике, — а могут, если толпа не удовлетворится сегодняшними действиями, и вызвать довольно серьезные последствия для стабильности текущей власти в Белграде», — заключила Энтина.