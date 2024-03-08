В Artplay в Москве продолжается мультимедийная выставка «Фрида. Viva la vida!», посвященная творчеству мексиканской художницы Фриды Кало. RTVI подготовил десять интересных фактов о Фриде и иллюстрации в ее стиле, сделанные нейросетью.

«Шеф»

В расположенном в Мехико доме Фриды, известном как «Голубой дом», главенствовали женщины. Мать художницы Матильда была склонна к авторитаризму и меланхолии. Фрида называла ее «шеф». Матильда выросла в большой семье с одиннадцатью детьми и была старшей. Она не знала, что такое материнская любовь и не могла предложить ее и своим детям.

«Фрида — деревянная нога»

В возрасте шести лет Фрида переболела полиомиелитом. Из-за этого она — активная натура — вынуждена была провести девять месяцев в постели. В итоге она оправилась, но начала хромать. За это местные дети позвали ее «Фрида — деревянная нога».

Забота отца

Отец разработал для Фриды серию тренировок, чтобы она могла заниматься спортом. Фрида каталась на роликах и велосипеде, хотя эти увлечения считались «мужскими». Еще она посвящала время гребле, борьбе и футболу.

Со временем ее хромота стала менее заметной, но одна нога была худее другой. Фрида маскировала это, надевая несколько пар чулок под высокие сапоги. Впоследствии она выбирала брюки и свободную одежду.

Новая дата рождения

В 1910 году в Мексике началась революционная борьба: Франсиско Мадеро возглавил восстание против диктатуры Порфирио Диаса. В течение десяти лет страна находилась в состоянии гражданской войны, в результате которой умерли около миллиона человек. Фрида публично поддерживала идеи революции и даже сменила дату своего рождения на 1910 год.

Авария

В день празднования независимости Мексики, 17 сентября 1925 года, Фрида вместе со своим возлюбленным Алехандро попала в ДТП — их автобус столкнулся с трамваем. Переломы позвоночника, ключицы, ребер, вывих плеча — список травм был настолько велик, что удивил даже врачей. Некоторые считали, что она не выживет.

Автопортреты

После несчастного случая Фрида оказалась прикованной к постели. Не имея возможности встать, она попросила родителей установить над кроватью зеркало и заказала специальную подставку для холста. Так Фрида начала рисовать собственное лицо, отраженное в зеркале. Это положило начало ее знаменитым автопортретам — провокационным, чувственным и необычным. «Я изображаю себя, потому что я лучше всего знаю эту тему», — говорила художница.

Слон и голубка

Диего Ривера, художник, которого Фрида назвала своей великой любовью, был на 20 лет старше ее, значительно выше и тяжелее. Они поженились 21 августа 1929 года, создав «союз слона и голубки», как с горечью высказывались близкие. На свадьбе присутствовал только ее отец. Жених был одет по-американски и носил огромную ковбойскую шляпу, а Фрида предпочла национальный костюм.

Материнство

У Фриды Кало не было детей. После аварии доктора настойчиво рекомендовали ей отказаться от мысли о материнстве. Но она все же совершила три попытки. После очередного выкидыша она написала знакомому доктору о своем горе. Но также и о том, что ей придется принять свою судьбу.

Дом с попугаями

В доме Фриды и Диего жили собаки, олененок, попугай, орлица и обезьяны, не говоря о птицах и рыбах. Они создавали ощущение постоянного праздника. В год столетия со дня рождения Фриды в доме обнаружили скрытые комнаты с ее личными вещами, документами и работами.

Фрида и студентки

Фрида обладала уникальным взглядом на искусство. В 1943 году она начала преподавать в школе живописи Ла-Эсмеральда. Фрида стремилась показать жизнь во всех ее проявлениях и проводила занятия нестандартно: в своем доме, на рынке, в бедных кварталах, на археологических раскопках.