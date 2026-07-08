Почти 70% путешественников хотя бы раз задумывались о поездке в город или страну после прочтения книги, показал совместный опрос сервиса «Авиасейлс» и сети книжных магазинов «Читай-город». Каждый пятый респондент уже совершал такую поездку.

Чаще всего на путешествие после книги вдохновляет атмосфера места — ее отметили 62% опрошенных. Почти так же важны описание города или страны, а также природа и пейзажи — по 49%. Еще 36% обращают внимание на кухню, быт и традиции, 35% — на героев и их маршрут, 34% — на исторический контекст.

В отпуск пользователи чаще всего берут классику — ее выбрали 22% путешественников. Следом идут детективы и триллеры (18%), романтика (16%), фэнтези (13%) и фантастика (13%). Еще 12% взяли бы с собой книгу о стране или городе, куда едут. В поездках по Восточной и Юго-Восточной Азии пользователи чаще выбирают мангу, комиксы и графические романы, в путешествиях по России — классику. При этом 10% респондентов отметили, что не читают в отпуске.