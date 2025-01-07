В Кремлевском дворце на новогодних праздниках покажут балет «Продавец игрушек», созданный по мотивам современного романа с тем же названием. В центре сюжета, основанного на реальных событиях, — потомок русских князей Николя, который работает продавцом игрушек в Париже. Он отправляется в путешествие в Россию, чтобы отыскать семейные сокровища и найти свою любовь. По роману в 2012 году также вышел полнометражный фильм с Пьером Ришаром. Автор «Продавца игрушек» Виктор Добросоцкий рассказал RTVI о вере в чудеса, и что делать, чтобы новогодняя сказка стала реальностью.

В чем вы видите основной посыл романа «Продавец игрушек»?

Основной посыл, наверное, — верить в свое будущее, иметь мечту и двигаться к своей мечте, несмотря ни на какие обстоятельства.

Над чем вы сейчас работаете?

Я сейчас работаю над новым романом. До этого я выпустил роман криминальный, сейчас работаю над юмористическим.

Можете поделиться, о чем он будет?

Он будет о решении демографической проблемы России.

Интригующе!

Да, да, да.

В эти новогодние праздники в Кремлёвском дворце будут снова показывать балет «Продавец игрушек», к которому вы подготовили либретто. Как вы думаете, чем вообще этот сюжет так цепляет зрителей?

Когда я пишу романы, я пишу их на основе реальных событий. В моём понимании, если ты описываешь реальные события, то появляется какая-то энергия правды. Ты пишешь совершенно невероятные вещи, а люди понимают, что это на самом деле могло быть.

Так как сам роман «Продавец игрушек» написан на основе реальной истории, пусть он и не полностью передает реальность, но он наполнен этой сказочной энергией правды. И это передалось и музыке [Алексея] Шелыгина, и самому балету. Музыка, безусловно, совершенно фантастическая, и, соответственно, сюжет, он очень хорошо соответствует этой музыке.

Мне кажется, зрителей притягивает, во-первых, сама радостность балета. Как правило, балет имеет элементы трагичности. По крайней мере, я знаю не так много балетных постановок, которые основаны не на какой-то травматической истории, а, например, на рождественской истории с прекрасным финалом, с любовью, с поиском сокровища. Мне кажется, что в этом суть.

Кроме того, в «Продавце игрушек» участники на сцене со смартфонами, в этом балете танцуют полицейские. При всем моем уважении к классическому балету, который показывает нам жизнь XVI-XVII веков… Эта же история — о сегодняшней жизни, этим она и притягивает, дает возможность ощущения именно реалистичности того, что происходит на сцене.

Мне кажется, что людям очень важны и улыбка, и элементы реалистичности, что это действие происходит вместе с нашими соотечественниками и происходит сегодня. Это даёт надежду на счастье именно нашего поколения, и, мне кажется, вот это и притягивает.

Вы рассказывали, что на написание «Продавца игрушек» вас вдохновила встреча с потомком русских князей. Как вы познакомились?

В основу романа [легли впечатления от] встречи с потомком князей Барятинских в Курской области. Мы встретились в их дворце Марьина Роща, где теперь находится санаторий. Меня поразило то, что этот человек был совершенно — как две капли воды — похож на великого князя Барятинского. Я его увидел, когда он стоял около бюста своего прадеда. И это действительно просто генетический шок! Такая схожесть с предком, такая величественность во внешности… А с другой стороны, я обнаружил, что он работает продавцом в Страсбурге.

Вот это перевоплощение из князя в продавца было настолько шокирующим, что представил себе его в роли продавца и понял, что это совершенно другой человек. Так возникла основная история романа, а затем появилась дополнительная линия, связанная с волшебным стеклом, рецепт которого действительно существовал до революции, но был утерян. Так появились компиляции из правды и легенд, а дальше уже — вопрос, наверное, авторского видения приключенческой весёлой истории.

Вы знаете дальнейшую судьбу этого молодого человека из Страсбурга? Как в реальности его жизнь сложилась?

Я его омолодил в романе, на самом деле ему было лет около 40, когда мы познакомились, он уже был женат, наверное. Каждый год его приглашала управделами президента в этот дворец за счет нашего государства, он селился в номере своего прапрапрадеда и проводил один месяц в этом санатории в знак благодарности России за построенный чудесный дворец. Вот такая тоже красивая история, подарка прапрапрадеду через его потомка.

По большому счёту, у нас не сложилось коммуникации, которая бы давала возможность нам продолжать развивать связи.

В «Продавце игрушек» чётко вырисовывается новогодняя атмосфера чудес. Как вам удалось добиться такого эффекта?

Я сам верю в чудеса. Однажды моя дочка написала письмо Деду Морозу, чтобы он подарил жениха моей сестре. Мы прочли это пожелание, но [задумались] как его реализовать, если это такое таинство. И тут через полтора месяца моя сестра вышла замуж. И это письмо семилетней девочки, моей дочки, я отвез на свадьбу. Говорю: «Верите или нет, но это было письмо Деду Морозу. А теперь у вас свадьба!»

На самом деле, если человек верит, если он действительно оптимистично настроен в жизни, думаю, что существует некая энергетическая связь энергетическая, тогда и происходят эти чудеса. Если есть огромная верв, тогда чудеса и случаются.

Когда вышел фильм «Продавец игрушек» в Кинопоиске, я стал анализировать статистику, как относятся к этому фильму. И обнаружил, что люди старше 16 лет ставят десять баллов, высшую оценку. Я думаю, что это связано с тем, что очень важно согревать себя верой в то, что всё будет хорошо — как и у продавца игрушек, и его возлюбленной Натали.

Это очень сильное стремление людей 16+ к счастью, мне так кажется. И в этом вполне обоснован секрет популярности Рождества как такового, который символизирует надежду на прекрасное будущее. Это основа, заложенная в душе человека — оптимизм и желание быть счастливым.

Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы чудо сбылось?

Чтобы чудо сбылось, у тебя в голове не должно быть ограничений, никаких внутренних барьеров. Нужна вера в себя, в то, что ты это можешь сделать, и действительно попытаться. Важно ценить тех людей, которые тебя окружают, потому что чудо порой совершают именно они.

Например, балет «Продавец игрушек» — это тоже такое чудо. Когда я встретил Петрова Андрея Борисовича, великого хореографа, он согласился почему-то поставить балет «Продавец игрушек». Хотя у него мечта была о балете «Война и мир». Так получилось, что я написал ему либретто «Война и мир». Это была сверхзадача — написать «Войну и мир» на два часа. Андрей Борисович в благодарность и поставил «Продавца игрушек». Хотя я и мечтать не мог, чтобы такой мэтр взялся за постановку такого легкомысленного произведения, которое представить балетом вообще невозможно. Такое стечение обстоятельств, я тоже считаю чудом. Когда в руки маэстро попал «Продавец игрушек», он был уже взрослый человек, ему было за 70, но в нем было всегда мальчишеское озорство, которое он смог передать в балете. Он передал свое умение шутить, улыбаться танцем. «Продавец игрушек» в итоге стал одним из самых успешных его проектов.

Надеюсь, 17 января соберутся шесть тысяч взрослых и детей и вместе с «Продавцом игрушек» загадают свои самые заветные желания, и они, без сомнения, сбудутся.