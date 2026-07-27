Бродвейская адаптация фильма «Purple Rain» (1984) с музыкой Принса откроется в крупнейшем театре Бродвея Majestic в 2027 году. Продюсеры объявили об этом в 42-ю годовщину выхода фильма, ставшего хитом с кассовыми сборами почти 100 млн долларов и породившего одноименный мультиплатиновый альбом. Премьера состоится 12 апреля, специальные показы начнутся 12 марта. Об этом сообщает Variety.

В постановке прозвучат более 20 культовых песен Принса, включая «When Doves Cry», «I Would Die 4 U», «Take Me With You» и «The Beautiful Ones». Режиссером выступил Сахим Али («Buena Vista Social Club»), либретто написал Питер Дачен («Dogfight»), музыкальным руководителем стал Джейсон Майкл Уэбб («MJ the Musical»), а хореографию поставила Эбони Уильямс. В качестве музыкальных консультантов к проекту привлечены Бобби Зи и Моррис Хейс — давние соратники Принса.

Сюжет мюзикла разворачивается в Миннеаполисе в 1984 году. Молодой музыкант по прозвищу The Kid пытается вывести свою группу к славе, но его прошлое угрожает разрушить все, что он построил. В 2025 году постановка уже была представлена в Миннеаполисе, где родился Принс.

Альбом «Purple Rain» провел 24 недели на первой строчке Billboard 200 и принес Принсу «Оскар» за лучший саундтрек, две премии «Грэмми», три American Music Awards и две Brit Awards. Режиссер Сахим Али отметил: «Наша цель — не только почтить наследие Принса, но и сделать его музыку живой и актуальной для нового поколения».

Интерес к музыке Принса продолжает расти. Согласно данным Spotify, после выхода финала пятого сезона сериала «Очень странные дела» прослушивания «Purple Rain» выросли на 243%, а «When Doves Cry» — на 200%. Значительную часть новых слушателей составили зумеры.