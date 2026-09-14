Показ шведского бренда COS, входящего в группу H&M, в рамках Недели моды в Нью-Йорке 13 сентября прервали активисты организации PETA. Они вышли на подиум с плакатами и заявляли о жестоком обращении с овцами, чью шерсть использует бренд. Об этом сообщают The Washington Post и InStyle.

По данным PETA, в акции участвовали шесть человек. Они находились в зале среди редакторов и байеров, а затем в разные моменты выбегали на подиум. Охрана вывела нескольких протестующих из помещения, однако часть из них вернулась.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как президент и генеральный директор Совета американских модельеров (CFDA) Стивен Колб физически удерживает двух активистов и закрывает им рот руками. По данным PETA, это были Мейсон Мелито и Андрия Барак. В публикациях также упоминается, что одну из протестующих Колб удерживал на полу.

В заявлении для WWD Колб признал, что отреагировал неуместно: «Я неадекватно отреагировал на инцидент на показе сегодня. Это было не мое дело. Мне следовало позволить службе безопасности урегулировать ситуацию». Представители CFDA и COS не ответили на запросы изданий.

PETA сообщила, что подала заявление в полицию и намерена консультироваться с юристами для уголовного преследования Колба. «Насилие по отношению к активистам сегодня демонстрирует отсутствие заботы о людях, поэтому представьте, насколько мало значения придают овцам», — заявили в организации.

Участник акции Мейсон Мелито в комментарии InStyle сказал: «Все, что могло бы стать результатом этого показа, несопоставимо с тем, через что проходят овцы в шерстяной индустрии. Мы продолжим оказывать давление на всю группу H&M, включая COS, пока она не откажется от шерсти на своих подиумах».

Показ продолжался, пока охрана выводила протестующих. В первом ряду находились Шэрон Стоун, Лупита Ньонго и Мишель Уильямс. В Instagram* COS опубликованы фотографии показа без активистов, в аккаунте PETA — ролик, на котором Колб удерживает протестующую.

С мая PETA оказывает давление на H&M с требованием отказаться от использования шерсти. Поводом стало расследование азиатского подразделения организации, снявшее, по ее утверждению, кадры жестокого обращения с овцами на шерстяном производстве в Южной Африке. Эта ферма не была идентифицирована как поставщик H&M, но входит в цепочку поставок шерсти, с которой сотрудничает компания. Представители H&M и компании Nativa, сертифицировавшей производство, на запросы не ответили.

Основатель сайта StyleZeitgeist и автор книги «Torn: Fashion and Post-Modernism» Юджин Рабкин в разговоре с The Washington Post заявил, что был удивлен увиденным: «Он представляет всю индустрию моды Нью-Йорка и находится на руководящей позиции, а люди на таких позициях — пример для подражания. Я не считаю, что он подходит для руководства CFDA или любой другой организацией, если демонстрирует такое поведение».

Инцидент произошел на фоне вступившего в силу решения CFDA о запрете натурального меха на подиуме. С сентября 2026 года ассоциация не допускает использования меха в коллекциях официального расписания Недели моды в Нью-Йорке. Исключение сделано только для меха, полученного общинами коренных народов в рамках традиционной охоты.

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