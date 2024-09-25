Чтобы во взрослом возрасте завести друзей, не нужно их активно искать: чем более насыщенной будет жизнь, тем больше появится шансов встретить единомышленников. Такое мнение в беседе с RTVI выразил психолог Илья Латыпов. Он также рассказал, какой может быть дружба, стоит ли бороться с одиночеством и как выбраться из цикла дом-работа.

Как взрослому человеку искать друзей

Специально искать себе компанию — сама по себе не самая удачная стратегия. Для чего мы ищем себе компанию? Для отношений. Но вопрос: для каких? Все отношения людей можно разделить на две категории: функциональные и эмоциональные.

Функциональные — когда мне от другого человека требуется выполнение им какой-то определенной задачи и ничего больше. Например, это отношения с людьми из сферы услуг — официанты, таксисты, няни. Или, если брать шире, отношения между работодателями и наемными работниками. Здесь самое главное, что интересует взаимодействующих людей, — насколько хорошо один выполняет свою функцию и насколько хорошо второй за эту функцию вознаграждает.

В более тонком и менее явном варианте функциональные отношения — это такие, в которых один человек мне нужен для того, чтобы я не сталкивался с неприятными переживаниями. Например, со скукой, тоской, отчаянием. Тогда сам по себе человек мне не будет интересен — мне будет важно то, насколько он меня «спасает».

Это тоже функциональные отношения. Всем нам знакомы друзья или приятели, которые с удовольствием рассказывают о своих проблемах и сложностях, но тут же прерывают вас, едва мы пытаемся рассказать о своих (или же быстро переключают внимание снова на себя). А возможно, что вы сами так поступаете — и тогда вам другой нужен для того, чтобы выговаривать ему свои переживания, и только. На этом уровне важно то, что другой мне может дать.

Если же мы говорим про эмоциональный уровень отношений, то их участникам интересны эмоциональные миры друг друга, кто как мыслит, что любит. Отношения здесь — обмен переживаниями (хочу подчеркнуть: именно обмен), в которых мы можем разделить и боль, и радость, чувствовать себя значимыми и важными. И здесь важно то, чем я могу поделиться с другим.

Исходя из этого, можно и подойти к вопросу, где и как искать друзей. В случае с функциональными отношениями это, в общем-то, не важно, где, лишь бы нас развлекали или отвлекали от неприятных мыслей о собственной жизни. Тут и случайные знакомые, и вечеринки, и сайты знакомств. А в случае с эмоциональными на первое место выходит то, чем вы сами любите заниматься, — совместная любимая деятельность, в ходе которой вы можете обмениваться переживаниями с другими людьми. Любите ходить в походы? Именно в походах у вас высокая вероятность найти себе друзей. Вы заядлый киноман или книгоман? Есть клубы любителей кино или тех, кто собирается обсуждать книги. Сетевые игры? Пожалуйста, в онлайне множество разных людей. Чем больше у вас интересов и увлечений, чем выше ваша погруженность в жизнь, ваша энергия («витальность»), тем больше вероятности, что у вас будет больше возможностей для знакомства с людьми и установления с ними разной степени прочности эмоциональных связей. Тут и сайты знакомств не помеха — если вы будете честны и предъявляете свою реальную, а не фальшивую (зато красивую) сторону.

Поэтому краткий ответ на вопрос «как искать друзей?» будет таков: жить своей жизнью, увлекаться и не бояться делиться с другими людьми своими впечатлениями. Кто-то отзовется.

Как бороться с одиночеством и не утонуть в нем

Не нужно с ним бороться, одиночество — это не враг, а естественное состояние человека. Никто не сможет до конца и полностью разделить с нами наши мысли, наши чувства, нашу жизнь. Одиночество становится непереносимым тогда, когда мы, оставаясь одни, оказываемся в одном пространстве либо с равнодушным, либо с агрессивно настроенным к нам человеком — с самими собой. И вот когда нам очень плохо с собой или мы чувствуем пустоту и тоску внутри, вот тогда отчаянно стремимся убегать от одиночества в поверхностные контакты. Но если вы пусты внутри или агрессивно к себе относитесь — чем вы можете обмениваться с другими людьми?

«Утонуть в одиночестве» — это утонуть в переживании собственной никчемности для других людей и для себя самого. Изолироваться от людей из-за стыда, страха отвержения, тревоги.

Как не утонуть? Изучать себя. Знакомиться с собой. Узнавать, что вы любите, а что нет, на что реагируете любопытством и желанием приблизиться, а на что — страхом, отвращением, неприятием. Учиться жалеть себя и сочувствовать себе, потому что без этих переживаний мы становимся беспощадными.

Вредит ли одиночество здоровью

Скорее существуют данные, которые говорят о том, что хорошие отношения между людьми, в которых происходит обмен поддержкой, участием, любовью, привязанностью, помогают здоровью. Само по себе одиночество не вредный фактор. Вредно то, что мы делаем с собой, когда оказываемся во временной эмоциональной изоляции.

Где выход из цикла работа-дом-работа

Выход там же, где и вход. То есть важно пронаблюдать за тем, как мы так организовали свою жизнь, что в ней не осталось места ни для чего больше, кроме как для работы и дома. Принципиально важная точка отсчета «как я организовал», а не «как так получилось». Если мы ощущаем себя жертвами «сложившихся обстоятельств», то сделать с этим ничего нельзя, остается только ждать и надеяться, что что-то изменится. А если мы находим в том, что происходит с нами, долю нашего участия, то это как раз дает нам возможность влиять на собственную жизнь (или, как иногда говорят, «присвоить себе авторство»).

Как принять свое одиночество

Я часто цитирую слова Михаила Жванецкого про одиночество, я их очень люблю. «Одиночество — это не тогда, когда вы ночью просыпаетесь от собственного завывания, хотя это тоже одиночество. Одиночество — это не тогда, когда вы возвращаетесь домой и все лежит, как было брошено год назад, хотя это тоже одиночество. Одиночество — это не телевизор, приемник и чайник, включенные одновременно для ощущения жизни и чьих-то голосов, хотя это тоже одиночество. Это даже не раскладушка у знакомых, суп у друзей… Это поправимо, хотя и безнадежно.

Настоящее одиночество, когда вы всю ночь говорите сами с собой — и вас не понимают».

Иными словами, принять свое одиночество — значит научиться себя понимать, слышать, проводить время с самим с собой как с хорошим, интересным собеседником, другом, единомышленником. Это никогда не восполнит нашу потребность в общении и в отношениях с людьми — скорее, способность хорошо быть с собой является отправной точкой для того, чтобы выстраивать хорошие отношения с людьми, основанные не на страхе остаться один на один с непонятным или страшным собой, а на интересе к другим и на желании быть увиденным другими (как говорили, «себя показать и на других посмотреть»).

Почему люди становятся одинокими

Люди не становятся одинокими — мы и есть одиноки, изначально. Никто не может нас понять полностью. Даже мамы младенцев часто вынуждены гадать, чего же хочет их малыш (голоден, холодно, хочет обнимашек и так далее). А чем старше мы становимся, тем сложнее наши потребности и мотивы и тем сложнее бывает найти общий язык с другим человеком. Другое дело, что наши попытки «перекинуть мостик» к другому человеку часто терпят крах, и мы можем ощущать себя в изоляции. Она «напоминает» нам об этом изначальном одиночестве, и может быть очень тяжело пережить неудачи в отношениях и продолжать пытаться находить «своих» людей.

Пожалуй, мы остаемся в одиночестве, так и не найдя «своих», потому что не удалось пережить и отпустить прежний опыт неудач и боли от невзаимности и отвержения. А если не удалось пережить, получить утешение и эмоциональная рана вечно жива — тогда возникает избегающее поведение. То есть я буду устанавливать с людьми только формальные, функциональные отношения и избегать близости, ведь она чревата эмоциональной болью, если что-то не сложится. Вот так люди и становятся одинокими, а точнее — изолированными.