Певица Кэти Перри объявила о выходе своего концертного фильма «The Lifetimes Tour: Live From Paris» в мировой кинопрокат. Картина будет показана в 70 странах, включая США, Великобританию, Ирландию, Италию, Бразилию, Мексику, Германию, Францию и Австралию. Премьера состоится 2 сентября, в том числе в формате IMAX.

Фильм был снят во время двух ноябрьских концертов певицы в парижской «Аккор Арене». Режиссером выступил Пол Дагдейл, известный по работе с Адель, Coldplay и Тейлор Свифт. Для создания картины использовали 60 камер, что позволило запечатлеть шоу с ракурсов, недоступных зрителям в зале. По словам создателей, фильм выходит за рамки традиционного концертного кино, предлагая зрителям оказаться в центре представления.

Мировая премьера картины состоялась в июне на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, где певица присутствовала на показе и ответила на вопросы зрителей. Продюсер фильма Дэниел Э. Катулло III назвал картину «любовным письмом Кэти своим поклонникам».

Тур «Lifetimes» стартовал в апреле 2025 года и завершился в декабре. За время гастролей было продано билетов на общую сумму 134 миллиона долларов. В поддержку тура вышел альбом 143, достигший шестого места в чарте Billboard 200.