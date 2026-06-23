Киану Ривз ведет переговоры об участии в новом фильме во вселенной LEGO, который выпустит студия Universal. Об этом сообщает Deadline. Режиссером картины выступит Джош Кули, с которым актер работал над «Историей игрушек 4», где Ривз озвучил персонажа Дюка Кабума.

Детали сюжета держатся в секрете. По данным источников, лента будет сочетать игровое кино и анимацию, а сценарий построят вокруг героя Ривза. Продюсерами выступят Джилл Уилферт и Райан Кристиансен.

Студия Universal получила права на LEGO в 2020 году, но за прошедшее время ни один из проектов не дошел до производства. По информации инсайдеров, студия решила сделать ставку на звездного актера, разработав проект специально под Ривза. После нескольких недель переговоров актер заинтересовался, а затем студия пригласила Кули, чтобы тот представил свое видение, что в итоге убедило Ривза дать согласие.

Оригинальные фильмы LEGO, выпущенные Warner Bros., собрали в мировом прокате более $1,1 млрд. Как отмечает Deadline, участие Ривза может стать решающим для студии, поскольку права на франшизу могут вернуться на рынок, если в ближайшие полгода проект не перейдет в стадию пре-продакшна.

В последнее время Ривз активно участвует в анимационных проектах. Он озвучил тень Ежа в «Сонике-3», а также готовится подарить голос главному герою японского стоп-моушен-фильма «Хидари» режиссера Масаси Кавамуры. Вместе с группой Dogstar актер выпустил новый альбом All in Now и отправился в международный тур. Осенью 2025 года Ривз дебютировал на Бродвее в постановке «В ожидании Годо» с Алексом Уинтером.

У Кули в разработке также находятся несколько других проектов, включая экранизацию романа Malamander для Sony Pictures и фильм Little Monsters для Universal, вдохновленный классическими монстрами студии. Ранее режиссер снял полнометражный анимационный фильм «Трансформеры: Начало».