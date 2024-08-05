Сегодня стало модным потреблять культуру, а не товары и услуги, таким мнением поделилась в интервью RTVI директор парка «Никола-Ленивец» и продюсер фестиваля «Архстояние». Она также объяснила, зачем нужен паблик-арт, как его развивать и какое будущее ждет ленд-арт.

Что значит для вас «быть культурным человеком»?

Любить себя, любить людей, не ругаться матом и наслаждаться высокой культурой. Вообще, странный вопрос. Понятие «культурный человек» — советский штамп. Помните фразу «дом высокой культуры быта»? Лично я этим понятием не оперирую.

Почему сегодня снова стало модным быть культурным?

Мне кажется, что вопрос не вполне правильно сформулирован. Стало модно потреблять культуру — это да. Людям надоело потреблять товары, услуги. Теперь они потребляют культуру. Но между «потреблять» и «наслаждаться» есть принципиальная разница.

Потреблять — это сходить на выставку, запостить фоточки в соцсетях, собрать урожай лайков, все забыть и пуститься культурно отдыхать по-новой.

Никакого осмысления, никакой рефлексии при таком потребительском подходе обычно не происходит. Наслаждаться — это час любоваться одной картиной в Русском музее, пропустить все через себя, обсудить впечатления в кругу образованных людей. Не надо путать мясное с молочным. Быть культурным — это не галочки ставить в афише городских мероприятий.

Хорошо ли продается этот культурный стиль жизни? Во что его можно упаковать?

Вот видите, вы сами рассуждаете о культуре, как о товаре. Говорите: «Упаковать». Культура — не сосиска, чтоб ее упаковывать. Продается «культурный стиль жизни» неплохо, раз мы с вами сейчас об этом говорим. Это, безусловно, тренд.

Зачем девелоперы вкладываются в современное искусство?

Девелоперы вкладываются в актуальное искусство — не люблю словосочетание «современное искусство», — потому что они умные и понимают конъюнктуру. Для них искусство — прежде всего эффективный маркетинговый инструмент.

Как культура формирует облик места?

В двух словах этот механизм не опишешь. Облик места — сумма многих факторов. Исторические слои, люди, климат, ароматы улицы, покрытие дорог… Все это определяет характер среды.

Зачем нужен паблик-арт?

Паблик-арт — прежде всего эффективный инструмент развития городской среды. Он просто есть. Это новая — для нас, по крайней мере, — форма искусства. Этим он прежде всего и ценен — своей новизной. В противоположность традиционной скульптуре паблик-арт рефлексивен, концептуален, то есть он не просто напоминает о былом, как привычные Denkmal (буквально переводится с немецкого как «подумай-ка», словарное значение — «памятник»), но создает смыслы, реагирует на актуальную повестку, создает добавочную стоимость. Паблик-арт делает нас всех чуть умнее и понуждает больше думать о будущем, нежели о прошлом.

Что нужно для того, чтобы паблик-арт развивался в России? Над какими проектами вы работали в последние годы?

Для того чтобы паблик-арт развивался в России, необходимо делать его правильно. Для этого нужно, чтобы продюсеры паблик-арт проектов думали наперед, зачем его делать, почему он должен быть в том или ином месте, как сделать паблик-арт наиболее эффективным и устойчивым для территории, как сделать так, чтобы он не вызывал конфликтных настроений в обществе, и так далее.

Есть целый ряд условий, при которых паблик-арт действительно является эффективным и качественным. Этому мы учим в школе Николы-Ленивца, но мы в последние годы работали не только в Никола-Ленивце, но и в городе Чехове, в городе Салехарде, в городе Алуште, а в Выксе мы три года курировали городскую повестку и создавали там объекты паблик-арта. У нас было очень много территориальных проектов, где мы действительно делали классные инновационные паблик-арты, в том числе и в Москве: в Парке Горького, и в кластере «Ломоносов». Поэтому мы с удовольствием делимся нашей экспертизой и через школу, и непосредственно через интеграцию в другие территориальные проекты.

Какое сообщество вокруг «Архстояния» выросло за эти годы? Кто такие «Мы»? Как удалось сформировать это сообщество?

Вокруг «Архстояния» выросло очень большое сообщество людей, которые, с одной стороны, понимают и любят современную культуру, интересуются архитектурой, искусством, культурой потребления, культурой общения, культурой еды. С другой стороны, есть люди, которые совсем далеки от таких дисциплин, но интересуются ими. Нам очень важны и те, и другие, потому что одна из основных миссий «Архстояния» — это создавать качественную архитектуру, искусство и другие дисциплины для широкой аудитории.

И у нас это получается, потому что аудитория «Архстояния» растет каждый год примерно на 15-20% — не быстро, но растет. Мы делаем достаточно сложный интеллектуальный контент, который, наверное, не всем понятен, но при этом он очень продуманный, светлый и рассчитанный именно на созидательное потребление культуры.

На этом фестивале мы действительно пробуем изучить сообщество, и нам многое удалось. Внутри Никола-Ленивца есть ряд сообществ: начиная с сообщества экскурсоводов, сообщества волонтеров, а также непосредственно местное сообщество, которое и создало Никола-Ленивец. В наших проектах внутри «Архстояния» мы не только исследуем сообщества профессиональные, которые занимаются культурными проектами, архитектурными, но и сообщества, которые существуют внутри природы — такие, как пчелы, растения и птицы. Мы изучаем, как они взаимодействуют друг с другом и как они взаимодействуют с нами, с людьми.

И нам очень интересно было выстроить процесс изучения и репрезентации этих сообществ, проанализировать то, насколько сообщество ведёт себя аккумулировано во время какого-либо организованного действия, как проявляет очень многие его качества, укрепляет его и позволяет ему дальше существовать.

Почему для фестиваля важна связь с природой? Как бы выглядело «Архстояние» в мире киберпанка, в котором нет зелени, полей и лесов?

«Архстояние» родилось на природе, и это неизменная часть его культурного кода. «Архстояние» музифицирует природу. Оно показывает, каким образом человек может аккуратно и экологично интегрироваться в масштабный природный ландшафт.

Если бы «Архстояние» существовало бы в городе, в культуре киберпанка, оно бы лечило бы эту культуру, лечило бы город, оно занималось бы истинным врачевательством, я бы так сказала. Это было бы такой «скорой помощью» городской среде.

Каким вы видите будущее ленд-арта?

У него отличное будущее, потому что природа — это восполняемый ресурс, и художник всегда будет обращаться к этому пространству, к этому ресурсу, чтобы выйти на какой-то новый уровень развития и получить новый опыт. Поэтому ленд-арт будет жить долго.