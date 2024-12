Институт цвета Pantone назвал Mocha Mousse главным цветом 2025 года. Это мягкий шоколадный оттенок, который ассоциируется с комфортом и уютом. Он сочетается с белым, голубым и нежно-розовыми цветами. В масс-маркете бум мокко-оттенка пока не наступил, но отыскать коричневые айтемы все же получится. RTVI собрал 10 интересных находок для зимнего гардероба в самом трендовом цвете сезона.

Зимняя эко-шуба

Цена от 36 980 рублей

В магазинах эко-меха Only Me можно найти оверсайз-шубу в цвете Mocha Mousse. Такая точно согреет и душу, и тело.

Укороченный кардиган

Цена от 17 500 рублей

Бренд Evgrafova славится своими сложными свитерами ручной работы. Среди айтемов — немало вариантов для вечеринок, одежда с блестками и свитера-сетки. Например, можно встретить и такой кардиган-сетку в шоколадном оттенке.

Джинсы с заломами

Цена от 23 500 рублей

Московский бренд SORRY, I’M NOT выпускает удобные унисекс вещи из качественных материалов. Коричневые джинсы, которые подойдут под любой образ, сделаны из плотного вощеного хлопка, поэтому кажется, что на них есть графичный узор.

Кардиган с овечками

Цена от 27 990 рублей

Уютный бежево-коричневый кардиган из стопроцентной шерсти от бренда трикотажа Mirstores. В ассортименте бренда также можно найти и другие модели теплых шерстяных свитеров ручной работы.

Вельветовый бомбер

Цена от 23 000 рублей

Двадцатиградусные морозы такой бомбер, вероятно, не выдержит, но пощеголять в нем так и хочется. Он рассчитан на температуру до −5°C, так что в городах с мягкой зимой такая куртка от бренда Freedomtag может пригодиться.

Пушистая сумка

Цена от 11 300 рублей

Необычную сумку кофейного цвета можно найти у бренда Monreve. Там же к ней найдется и подходящий аутфит — коричневый вельветовый костюм с меховыми вставками, чтобы создать монохромный образ.

Объемный пуховик

Цена от 45 000 рублей

Объемная зимняя куртка в оттенке мокко будет стильно выглядеть этой зимой. В Red September есть теплый и практичный вариант.

Меховые варежки

Цена от 11 600 рублей

Пушистые и мягкие варежки в карамельном оттенке точно сделают день хотя бы немного уютнее. Объемные варежки из искусственного меха есть у бренда «Аутло», где также можно отыскать и ушанку из такого же материала.

Длинные носки

Цена 2 100 рублей

«Держи ноги в тепле!» — наверняка такое в детстве слышал каждый. Но хочется, чтобы ноги были еще и на стиле. Для такого случая у Monochrome есть длинные хлопковые носочки в мокко-цвете. И никаких голых лодыжек!

Чепчик с цветком

Цена 8 200 рублей

Вязаный чепчик с нежным названием «Привет, весна!» от воронежского бренда little by little. Вязаный головной убор оттенка Mocha Mousse украсит любой зимний образ, особенно стильно он будет смотреться с шубой с высоким горлом.