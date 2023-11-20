В сети «Мир кубиков», сменившей магазины Lego после ухода компании из России, начали продавать конструкторы по мотивам русских сказок. Дизайн для них разработал художник Артем Бизяев. Он рассказал RTVI, как «дала трещину» его верность бренду Lego и почему он выбрал именно сказки.

Компания Brick Labs выпустила семь наборов серии «Сказки» по рисункам Бизяева, среди них — «Конек-горбунок», «По щучьему велению», «Руслан и Людмила». Эти идеи художник предлагал еще на конкурсах Lego IDEAS, где любой желающий может предложить компании концепт для набора, однако их не запустили в производство. Бизяев также размещает на своих страницах в соцсетях ироничные концепты Lego, которые он называет Oleg. На них — петербургские парадные, модные кофейни, студии вебкам-моделей и другие локации, знакомые россиянам.

Ранее вы предлагали свои дизайны на конкурсе талантов Lego, и они набирали достаточное количество голосов для рассмотрения выпуска набора, но их не запускали в производство. Вы тогда решили, что лучше будет обратиться к российским производителям?

У меня не было в планах обращаться к российским брендам для реализации своих концептов, потому как я скептически относился к аналогам конструктора Lego китайского производства. И все-таки я создал Oleg-проект не из корыстных побуждений, а просто потому, что я очень люблю играть в конструктор Lego.

Но так вышло, что будущие Brick Labs сами связались со мной в подходящий момент, когда моя верность бренду Lego дала трещину, — не только из-за прекращения поставок конструктора в Россию, но и из-за бана россиян в конкурсах площадки Lego IDEAS. В общем, я разрешил использовать мои концептуальные наработки по теме русских сказок компании «Мир Кубиков», которая была официальным представителем Lego в России.

Наборы, которые сейчас выпустили Brick Labs посвящены русским сказкам, а внешне детали напоминают Lego. Как происходило производство? Сколько времени занял запуск?

Про производство я ничего не знаю. Вам лучше спросить представителей Brick Labs, они вам красочнее расскажут, как и где закупать детали или что они там делают.

Почему вы изначально решили продвигать сюжеты русских сказок?

Я решил продвигать сюжеты русских сказок, потому что мне это было интересно в тот момент, да и сейчас тоже. У этой темы большой потенциал, и я хотел посмотреть, как она ляжет на форму конструктора. Ну и нельзя отрицать возрождение интереса к русскому стилю в нашей стране в последние годы — мне приятно поддерживать этот тренд.

Вы боялись каких-то персонажей из сказок в детстве? Например, Лешего или Кощея?

Леший или Кощей не пугали меня в малом возрасте. В детстве я боялся летучую одноглазую обезьяну, которая по ночам заглядывает в окно с улицы. Конечно, я не буду отрицать, что иллюстрации [Ивана] Билибина пробирали до мурашек, но все же детей, которые воспитаны анимацией, уже сложно надолго впечатлить только книжными иллюстрациями.

Вы часто выкладываете в соцсети ироничные концепты наборов, как, например, типичной петербургской парадной. Вы не хотите запустить линейку «Lego для взрослых»?

Да, меня увлекает переносить российский быт на формат лего-конструктора. Но запускать никаких линеек лично я не собираюсь — я не бизнесмен, и вести дела и заниматься торговлей мне не интересно.

Вы занимаетесь еще и созданием комиксов, но получали образование как режиссер-аниматор. Сегодня в России растет количество студий, специализирующихся на анимации. Как вы думаете, возможно ли снять российский Lego-фильм (вернее, OLEG-фильм)?

Кстати, да, я каждый год обнаруживаю, что в нашей стране появились новые анимационные студии и они выпускают мультфильмы на очень высоком уровне. И это очень приятный факт. Но снимать, как вы говорите, «Lego-фильм» в России было бы глупо и незаконно. Все-таки сама форма минифигурки запатентована Lego. Ну и я не вижу смыла так сильно углубляться в карго-культ. Лучше уж снять кино про игрушки непосредственно из нашей культуры, да хоть про елочные. А еще лучше поддерживать отечественные франшизы вниманием и рублем, чтобы они имели возможность самостоятельно создавать новые массивные «культурные пласты», которые будут интереснее и оригинальнее пародий на Lego.