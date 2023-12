Традиционные детские елки, спектакли и мастер-классы для всей семьи, а также другие идеи для новогоднего досуга в Москве — в материале RTVI.

Зимние каникулы в Центре «Зотов»

Центр «Зотов» подготовил обширную новогоднюю программа мероприятий. С 3 января до конца месяца в кинотеатре центра зрителей ждет специальная кинопрограмма «Список-2023», в рамках которой можно увидеть классику и самые яркие российские картины 2023 года. С 3 по 7 января пройдет серия творческих мастер-классов для детей, где им расскажут о разных направлениях в искусстве и помогут создать свои новогодние подарки. Узнать себя и поставить новые цели на будущий год можно будет 6 января на камерном спектакле-игре «Кто ты?!» от театральной компании «импресāрио», где зрители на один час станут участниками совместного опыта. 6 и 7 января в центре пройдет интенсив «Дневник как формат внешней памяти» для подростков по работе с памятью как источником вдохновения и дневниками как форматом письма. 7 января завершит праздничную программу рождественский концерт камерного оркестра Cinematica.

До 5 января можно будет также увидеть спектакль «Никак не называется, или Бим в поисках Бо», созданного режиссером «Кислоты» Сашей Горчилиным. Это история о поиске радости, жертве во имя дружбы и таланте, который есть в каждом из нас. В спектакле играют Арам Вардеванян, Анастасия Лебедева, Аскар Нигамедзянов, Саша Горчилин, Витайлис Семеновс, Дмитрий Жук, Дмитрий Меженин, Софья Реснянская и другие.

Спектакль Сергея Лобана в «ГЭС-2»

Режиссер фильмов «Шапито-шоу» Сергей Лобан представит свой спектакль «Дело техники». Постановка представляет собой нечто среднее между технической презентацией, перформансом и эстрадным шоу с элементами стендапа: роль ведущего исполняет стендап-комик Михаил Кострецов. «Это истории о том, как сложно быть человеком. Ты должен постоянно что-то изобретать, чтобы оставаться собой», — говорит Лобан. Планируется 13 бесплатных показов, который пройдут в Доме Культуры «ГЭС-2» до 7 января.

Также в «ГЭС-2» на новогодних каникулах будут проходить лекции, воркшопы и мастер-классы художников. На них можно научиться жонглировать, создавать свои музыкальные инструменты, изобретать игры и танцевать.

Выставка Гоши Острецова

В галерее современного искусства a—s—t—r—a проходит выставка «Готовый мир будущего от Робобюро» художника Гоши Острецова, участника Венецианской биеннале (2009) и создателя сообщества художников VGLAZ. Герои картин Острецова — роботы и киберсущества из будущего.

«Для меня молния — это символ искусства. Как огонь свыше, прирученный человеком не для тепла или приготовления пищи, а для продолжения светового времени, отдохновения после дневной охоты. И вот тогда, вспоминая трудовой рабочий день, человек начал создавать изображения: сначала горелой палкой и „углём“, потом используя и более стойкие материалы», — рассказывает автор.

Фестиваль в московских усадьбах

Более 400 событий запланировано в старинных московских усадьбах в рамках фестиваля «Усадьбы Москвы. Зима», который продлится до 8 января. Гостей ожидают мастер-классы, концерты, интеллектуальный салон и литературные чтения, парковый бал-маскарад, потешные гуляния, новогодняя почтовая станция. Мероприятия пройдут на 15 исторических площадках, включая усадьбу «Кусково», «Люблино», музей-заповедник «Коломенское», усадьбу Воронцово и другие.

Выставка цифрового искусства The Glow In Freezing Winds

Архитектурно-дизайнерская студия BURO ALL DESIGN и галерея цифрового искусства Generative Gallery представили первую совместную выставку цифрового искусства The Glow In Freezing Winds. Она объединит работы художников Кристины Сидоровой, Евгении Шабуниной (ejaneress), Яра Кирсанова, monolesan и Андрея Максимова (inv4r3d), которые размышляют о своих впечатлениях от чарующего, завораживающего, опасного и яркого зимнего сезона. Увидеть работы можно до 29 февраля в BURO ALL DESIGN.

Концерт в Центре Вознесенского

8 января в 18:00 в Центре Вознесенского состоится рождественский музыкальный вечер «Творческий портрет. Сергей Мкртичян». Скрипач Сергей Мкртичян проведет концерт, а после ответит на вопросы ведущей вечера Елены Терентьевой, преподавателя Академического Музыкального Училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Спектакль в «Театре на Бронной»

6 января состоится показ спектакля Константина Богомолова «Слава. Молодость» по пьесе поэта Виктора Гусева «Слава» в Театре на Бронной. «Это лирическая комедия, героическая мелодрама о любви, молодости, мечтах и бесконечной жажде славы, которая сопровождает всякого человека, входящего во взрослую жизнь. В советское время пьеса была безусловным хитом и пользовалась бешеной популярностью, что неудивительно», — рассказывает режиссер.

Семейное шоу «Дядя Степа „Говорят под Новый год…“»

Шоу под названием «Дядя Степа „Говорят под Новый год…“» будут показывать в Москве с 30 декабря по 10 января. В его основу легли стихи Сергея Михалкова, а идея представления принадлежит Наде и Анне Михалковым, которые выступили также и организаторами. Главную роль Дяди Степы исполнит актер Никита Языков, рост которого составляет 2,04 метра. Роль его антагониста Звездопадова получил актер Георгий Перадзе. В представлении будет 14 номеров: песенные, акробатические, танцевальные, мультимедийные.