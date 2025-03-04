20 марта кинопрокатная компания RWV Film выпустит в российский прокат анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута». Фильм можно будет увидеть в кинотеатрах в двух версиях: в классическом дубляже Реанимедиа и в оригинале с русскими субтитрами.

Картина рассказывает о девочке по имени Сита, которая находит Летающий Камень. За ней охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень — ключ к таинственному летающему острову Лапута.

«Небесный замок Лапута» — первый мультфильм, официально созданный Хаяо Миядзаки для студии Ghibli. Режиссер говорил, что хотел воссоздать в картине свои детские мечты. Это особенно видно в эпизодах, где вымышленные летательные аппараты взмывают в воздух — авиация занимает особое место в сердце мастера.

Согласно опросу, проведённому министерством культуры Японии в 2007 году, «Небесный замок Лапута» занимает третье место среди аниме всех времён.