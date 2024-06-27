Электронные сигареты лучше подстраиваются под современные социальные нормы, чем обычные, в этом заключается одна из причин зависимости от этого вида курения. Об этом RTVI рассказал Марат Агинян — психиатр, нарколог и когнитивно-поведенческий терапевт, автор книги «Зависимость и её человек» (издательство «Альпина нон-фикшн»). Он также объяснил, как избавиться от тяги к курению вейпов и стоит ли опасаться других популярных аддикций.

Сегодня одной из самых распространенных зависимостей является тяга к курению вейпов («одноразок», «электронок») — электронных сигарет с разными вкусами. Почему эта зависимость встречается так часто?

Если быть предельно точным, то объект зависимости не «электронки», а содержащийся в них никотин. У этого вещества довольно высокий аддиктивный потенциал: в одном исследовании он набрал 32 балла (для сравнения: этанол набрал 15 баллов, а героин — 23). Табак, снюс, электронные приспособления — то, что люди используют для получения никотина.

Поэтому первый мой ответ банален и скучен — «электронки» распространились, потому что так работает никотин. Он сам создает себе целевую аудиторию и делает это успешнее, чем другие аддиктивные вещества. Есть и второй ответ: никотин в электронках менее «биологичен» и более «социологичен». Возможно, изящные электронные девайсы эстетичнее и солиднее, с ними легче и приятнее встраиваться в современную социальную действительность, чем с табаком: табак не везде можно курить, это неприятный запах и дым, это 50-70 канцерогенов.

В 2015 году Марат Агинян основал Sober One — программу, в которой сочетаются доказательный подход в медицине и сильная опора на собственные ресурсы лиц с аддиктивными проблемами. В настоящее время ведет работу над телепсихиатрическими проектами, с помощью которых люди с разными ментальными уязвимостями сами оценивают свое состояние, инициируют когнитивные и поведенческие изменения и управляют своим выздоровлением.

Что тяга к «электронкам» говорит о человеке?

Тяга к «электронкам» о человеке говорит только то, что у этого человека есть тяга к никотину. Может, еще что-то: что у этого человека есть деньги, что он, скорее, живет в городе, а не в селе, что он жертва «миметического желания» и рекламы соответствующей отрасли никотиновой индустрии. Но в иерархии ответов на вопрос о тяге к «электронкам» на первое место я бы поставил именно это: вы нуждаетесь в никотине, вот и все.

Концепцию миметического желания выдвинул в середине XX ученый Рене Жирар. Согласно его теории, человек желает не сам по себе, а заимствует желания у других людей. Этот вид желания может выливаться в соперничество и даже насилие.

Что может уменьшить потребление никотина от «одноразок»?

Повышение цены, наверно. Методичное, планомерное повышение цены на любую никотиносодержащую продукцию. Разные способы снижения доступности никотина и других аддиктивных веществ работают, как показывает практика.

Бросить курить сигареты проще, чем «одноразки»? Почему?

У меня нет такой информации. Но я допускаю, что в борьбе мотивов, которая обычно предшествует решению бросить, чем тяжелее минусы курения и сильнее плюсы некурения, тем проще отказаться от никотина. Возможно, борьба мотивов сложнее и дольше протекает у тех, кто курит электронки.

На каком этапе в случае такой зависимости стоит обратиться к психотерапевту?

Мой ответ может показаться неожиданным, но обычно помогает бросить не психотерапевт. В большинстве случаев люди бросают сами, в среднем с пятой-шестой попытки. Статистику годового воздержания улучшают кое-какие препараты (в том числе никотино-заместительная терапия) и группы поддержки. Психотерапия может быть полезна и уместна, если помимо курения у человека есть ряд психологических проблем и курение как бы «помогает» (нет) справляться с этими проблемами.

Еще одной проблемой современного общества является думскроллинг — бесконечное изучение новостной ленты. Чем эта зависимость может быть опасна?

Я бы не торопился называть это зависимостью. Нехимических зависимостей, признанных научным сообществом, всего две: зависимость от азартных игр и зависимость от видеоигр. Но так называемый «думскроллинг» действительно стал узнаваемым феноменом и есть попытки понять и объяснить его. В целом, это может быть частным случаем ориентирования в социальном пространстве: потребность знать, что происходит, быть в контексте, и в первую очередь в курсе тех событий, которые потенциально несут угрозу.

Другое объяснение: у некоторых людей в целом отмечается склонность и повышенное внимание к негативному. Ну и, наконец, не будем забывать про алгоритмы соцсетей, подталкивающих смотреть определенный контент.

Как листание мемов может отразиться на психике? Нужно ли бороться с этой зависимостью?

Никак. Это не зависимость.