На стримингах появляется все больше фильмов и сериалов, главными героями которых становятся глухие и слабослышащие люди. Эти картины получают престижные премии, такие как «Сатурн» или «Оскар», и пользуются популярностью у зрителей. Увеличивается также количество блогеров, обучающих в своих видео жестовому языку. О том, как массовая культура влияет на сообщество глухих, как много желающих изучить жестовый язык в России и каким образом повышается осведомленность об этом комьюнити, RTVI рассказал куратор программ для сообщества глухих и доступности для глухих и слабослышащих Дома культуры «ГЭС-2» Влад Колесников.

Какой жестовый язык в России используется чаще

В основном, когда мы говорим про жестовый язык в России, то подразумеваем РЖЯ — русский жестовый язык. Еще в 2012 году статус жестового языка изменился, и он был признан «языком общения», хотя ранее рассматривался только как «средство межличностного общения».

Русский жестовый язык — естественный язык, который является самостоятельной лингвистической системой со своей лексикой, грамматикой, фонетикой и морфологией. Самое главное отличие от русского языка заключается в том, что РЖЯ визуален, это влияет на все его уровни и их структуру. Мы знаем, что минимальная лексическая единица русского — слово, которое состоит из слогов и звуков, в то время как в РЖЯ это жест, состоящий из конфигурации (форма руки), места исполнения (например, у лба или груди), немануального компонента (выражение лица, артикуляция и движения туловища), направления жеста (например, вперед или в сторону) и характера его движения (например, быстрое или медленное, резкое или плавное).

Выделение главной мысли в РЖЯ иное, и вся грамматика построена иначе — например, вопросительные слова ставятся в конце предложения (в русском — «Когда ты пришел?», в РЖЯ — «Ты пришел когда?»), отрицание ставится после глагола (в русском — «не пришел», в РЖЯ — «пришел не»), определение — после существительного (в русском — «голубые глаза», в РЖЯ — «глаза голубые»). Одной из главных особенностей является нелинейная структура предложений — это как если бы мы могли в один момент произнести несколько слов. Использование трехмерного пространства дает возможность показать сразу две синтагмы. Так, вместо того, чтобы сказать последовательно «На стуле сидит человек», одной рукой мы исполняем жест «стул», а другой — жест «сидящий человек» на жесте «стул», и все это одновременно. Чаще всего РЖЯ используют люди из семей глухих родителей и носители культуры глухих.

Немаловажной также является и КЖР — калькирующая жестовая речь. Как следует из самого термина, данная система подстроена под русский язык и жесты здесь исполняются буквально, соблюдая грамматические правила русского языка. В данном случае все приведенные выше примеры выглядели бы как в русском языке. В отличие от РЖЯ, КЖР не является самостоятельной лингвистической системой. В основном ее используют в общении слышащие, позднооглохшие, глухие из семей слышащих или люди, предпочитающие русский язык.

Можно сказать, что глухота — это спектр и у всех носителей опыта разные жизненные истории и, соответственно, предпочтения с точки зрения языка и формы общения. Жестовый язык играет важную роль в сообществе глухих в России, способствуя общению и информационному обмену между глухими, слабослышащими, позднооглохшими людьми.

Изучают ли в России иностранные жестовые языки

После 2012 года, когда русский жестовый язык был пересмотрен на законодательном уровне и признан самостоятельной языковой системой, лингвистика РЖЯ начала развиваться более активно, и исследователи стали обращаться к международному опыту для сравнения и анализа структуры и особенностей других жестовых языков. Это позволило глубже понять и оценить уникальность РЖЯ и его особенности.

Конечно же, иностранные жестовые языки популярны не только среди лингвистов. В основном на территории СНГ все знают РЖЯ, поэтому коммуникация не является затруднительной. Однако благодаря развитию современных технологий и социальных сетей глухие имеют также возможность знакомиться и общаться с людьми со всех уголков мира. Заметить влияние иностранных жестовых языков и интерес к ним очень просто, так как появляется много заимствований, которые становятся привычными для сообщества. Многие глухие участвуют в международных соревнованиях, где возникает необходимость общения со спортсменами, тренерами, знакомыми только со своим родным языком, что побуждает к изучению новых жестовых языков и открывает возможность узнать что-то новое.

Помимо жестовых языков, существует также унифицированная система — международные жесты. Эта система не является языком, так как была создана искусственно путем отбора и объединения жестов из различных языков. Международные жесты часто используются на соревнованиях, международных конференциях и всемирных съездах представителей сообщества глухих. В таких ситуациях люди часто нуждаются в переводчиках, работающих с международными жестами, в основном это глухие и слабослышащие. Из-за этого популярны не только курсы РЖЯ, но и те, на которых можно изучить международные жесты.

Увеличилось ли за последние несколько лет количество желающих изучать жестовый язык

В последнее время количество желающих изучать жестовый язык увеличивается. Как мне кажется, это связано и с появлением все новых курсов жестового языка, и с популяризацией жестового языка в медиа и массовой культуре. Например, в прошлом году на Супербоуле выступила глухая перформерка Джастина Майлс. Видео с ее исполнением песен Рианны на жестовом языке стали очень популярны, и впоследствии некоторые музыкальные концерты в России начали переводиться на жестовый язык.

В рамках программы «Глухие и звонкие» действует Клуб любителей жестового языка — это постоянные встречи и занятия для тех, кто начинал учить жестовый язык, а теперь ищет практику. Проект создавался исходя из запроса — получается так, что многие люди заинтересовываются жестовым языком, проходят базовые курсы по РЖЯ, а потом сталкиваются с тем, что без общения на нем он постепенно забывается. Именно поэтому мы создали такие встречи, объединяющие слышащих, которые учат жестовый язык, глухих и слабослышащих носителей жестового языка.

Как много переводчиков жестового языка выпускается ежегодно

Точное количество назвать трудно, но с каждым годом в таких институтах, как МГЛУ, НГТУ, КФУ, выпускается все больше переводчиков жестового языка. И можно предположить, что эта профессия набирает популярность среди тех, кто выбирает лингвистические направления, связанные с переводом.

Раньше жестовый язык, например в МГЛУ, не был предметом на выбор, а доставался по распределению как дополнительный к основному языку — немецкому или английскому. Получается, что студенты начинали учить его без привязки к культуре глухих и сразу рассматривали как лингвистическую систему. Сейчас все больше людей специально идут учить жестовый язык в перечисленные вузы. Несмотря на это, количество переводчиков жестового языка, особенно квалифицированных и продолжающих совершенствоваться, недостаточное. Остро стоит вопрос обратного перевода — с русского жестового языка на русский язык.

Кто обычно приходит на занятия по жестовому языку

В событиях и проектах программы «Глухие и звонкие» участвуют все люди, перечисленные выше [люди с нарушениями слуха, их родственники и друзья, активисты и те, кто интересуется изучением жестового языка. — прим. RTVI]. Мы стараемся создать среду, в которой будет одинаково интересно людям с разным уровнем владения РЖЯ и опытом. Например, в нашем постоянном проекте «Исследуя сообщество глухих», посвященном социологическим исследованиям различных аспектов, связанных с глухими и жестовым языком, участвуют как глухие, так и слышащие, которые только начали погружаться в сообщество. Наличие разных взглядов — и изнутри, и снаружи сообщества — помогает затронуть еще больше важных вопросов.

В рамках программы проходят и другие мероприятия, направленные на разнообразные форматы взаимодействия и обмен опытом, подробнее про них можно узнать в нашем канале «ГЭС-2: Глухие и звонкие».

Возможно ли введение занятий по РЖЯ в российских школах

[В Австралии предложили инициативу введения факультативных занятий по жестовому языку в школах], то есть в рамках дополнительного образования обучающиеся, ориентируясь на свои желания, смогут выбрать изучение жестового языка. Кажется, появление подобного формата изучения РЖЯ и в российских школах стало бы достойным и доступным решением целого ряда остро поставленных перед современным обществом задач. В первую очередь факультативы по изучению жестового языка поспособствовали бы развитию инклюзивного образования и доступной среды.

Изучение жестового языка также включает в себя обязательное знакомство с сообществом и культурой глухих. Сейчас интерес к этой культуре очень высок, как и популярность изучения РЖЯ на различных курсах. Если школа внутри собственных стен будет удовлетворять данную потребность, делясь общественным опытом, рассказывая о существовании разных культур, их многогранности и самобытности, дети смогут получить уникальные достоверные знания под контролем грамотных проверенных специалистов. Это окажет положительное влияние на налаживание коммуникации между глухими, слабослышащими и слышащими людьми, развитие культуры глухих, поднятие важных вопросов, волнующих сообщество, и совместный поиск их решений!

Удалось ли массовой культуре популяризировать знания о жестовом языке

Конечно, массовая культура и появление в ней персонажей, говорящих на жестовых языках, способствует тому, чтобы больше людей узнало про сообщество, начало интересоваться изучением жестовых языков. Правда, я думаю, что важно видеть разницу между тем, какие знания транслируются представителями сообщества и создателями произведений массовой культуры.

Жестовый язык в фильмах или популярных видео может презентоваться как что-то красивое, волшебное, секретное. Под таким впечатлением чего-то схожего с искусством многие люди идут учить его, но гораздо ценнее для сообщества транслировать жестовые языки, позиционировать жестовый язык в первую очередь с позиции лингвистической системы. Тогда его статус будет утвержден в образовательных системах, а субтитры и переводы на жестовый язык станут нормой.

Верно ли режиссеры передают мир людей, входящих в сообщество глухих

Я смотрел фильм-победитель «Оскара» 2022 года «CODA: ребенок глухих родителей» и могу сказать, что темы, затронутые в фильме, очень актуальны в сообществе. Важный тейк фильма в том, что очень часто в семьях живут люди с разным опытом — я сам слабослышащий, а мои родители глухие. Может быть наоборот, — когда в семье слышащих родителей рождается глухой ребенок. Если в семье несколько детей с разной степенью слухового восприятия, это тоже может влиять на их отношения. Как раз об этом была одна из сцен в документальном спектакле «МУМУ», который мы создали на основе историй глухих, слабослышащих, и CODA в прошлом году. Не буду спойлерить, советую посмотреть оба произведения!

Почему в России пока нет крупных проектов, популяризирующих изучение жестового языка

Перед тем как ответить, хочу сказать, что, на мой взгляд, целью подобных проектов должна быть не столько популяризация жестового языка, сколько признание его статуса и важности для сообщества глухих. Конечно, крупные проекты сейчас направлены в основном на массовую аудиторию, показывают то, что узнаваемо широким зрителем. Сообщество глухих все еще остается закрытым, знания о нем мало распространяются. Поэтому мне кажется, что очень важно запускать проекты, показывающие жизнь сообщества глухих. Я не имею в виду социальные драмы или что-то в этом духе. Нужно писать сценарии с глухими персонажами, репрезентировать реальный опыт представителей сообщества глухих.

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