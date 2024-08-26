47% опрошенных россиян считают Павла Прилучного своим любимым российским актером. К Международному дню актера 26 августа аналитики онлайн-кинотеатра KION провели исследование, в котором приняли участие 2000 респондентов — мужчины и женщины в возрасте от 18 лет по всей России. Результаты есть в распоряжении RTVI.

35% опрошенных назвали своим любимым актером Дмитрия Нагиева, 28% отметили Глафиру Тарханову, 26% — Павла Деревянко, 23% — Александра Петрова.

Большинство проголосовавших (56%) признались, что готовы выбрать для просмотра фильм или сериал только по причине того, что в нем играет Павел Прилучный. Также респонденты назвали фильмы и сериалы с любимым актером, благодаря которым узнали о нем. 77% опрошенных рассказали, что знают Прилучного по роли Игоря Соколовского в сериале «Мажор», 39% — по роли Мэджика в сериале «Жизнь по вызову», 22% — по роли Максима Морозова в сериале «Закрытая школа», 18% — Сергея Звягинцева в сериале «Желтый глаз тигра», 13% — Маврина в сериале «Предпоследняя инстанция», 12% — Родион Долгов в сериале «Метод Лавровой», 10% — Сергея Евдокимова в сериале «В клетке».

Прилучный прославился после выхода фантастического сериала «Закрытая школа» в 2011 году, адаптации испанского проекта «Черная лагуна» о школе-интернате, где происходит нечто таинственное. В 2014 году стартовала большая франшиза «Мажор», где Прилучный исполнил главную роль — богатого сына чиновника, который вынужден работать в полиции.

Актеру сейчас 36 лет, он женат на Зепюр Прилучной-Брутян, которая родила сына в 2023 году. В 2020 году Прилучный расстался со своей бывшей женой актрисой Агатой Муцениеце, от которой у него двое детей. По словам Муцениеце, во время самоизоляции муж применял к ней и к детям домашнее насилие, а также злоупотреблял алкоголем. Несмотря на то, что с момента развода прошло четыре года, пара продолжает судиться. В апреле Муцениеце выиграла судебный процесс по алиментам, однако Прилучный подал встречный иск. 29 августа состоится заседание, на котором будет решено, с кем из родителей останутся дети экс-супругов — семилетняя Мия и одиннадцатилетний Тимофей.