Лобно-височная деменция актера Брюса Уиллиса, вероятно, дошла до средней или поздней стадии, предположил кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Илья Плужников в разговоре с RTVI. До этого Гленн Гордон Кэрон, друг Уиллиса, сообщил, что тот уже почти не разговаривает. Что ждет актера, как развивается эта болезнь и как ее возможно предотвратить, — в материале RTVI.

Что такое лобно-височная деменция

Лобно-височная деменция — это атрофическое заболевание головного мозга, которое повреждает, как видно из названия, лобные и височные доли. В отличие от такого достаточно известного заболевания, как болезнь Альцгеймера, которая задевает прежде всего задние отделы головного мозга и проявляется нарушениями памяти, ориентации в пространстве и восприятия, лобно-височная деменция — более тяжелое состояние именно с точки зрения нарушения поведения. Поведение человека становится неадекватным: он не понимает, что он делает, снижается критика, он становится неряшливым, теряется целенаправленность его действий. Это то, что касается лобных отделов мозга, которые отвечают за контроль поведения, за некое личностное функционирование. С точки зрения повреждения височных долей имеют место нарушения речи. Это называется афазия, она характеризуется нарушениями грамматического строя речи, проблемами с пониманием и говорением, эхолалией (непроизвольным повторением слов и фраз собеседника).

Заболевание имеет три стадии. Ранние стадии — это незначительные изменения в поведении, которые могут заметить близкие люди или коллеги. Средняя стадия — более выраженные нарушения: здесь мы уже встречаемся с проблемами самообслуживания, проблемами с общением, выполнением даже простых задач. Поздняя стадия — это полная беспомощность, утрата речи, апатия, возможна агрессия. На этой стадии уже, к сожалению, присоединяются различные соматические осложнения. Поэтому, судя по всему, если актер уже не разговаривает, значит, это уже от средней до поздней стадии.

В марте 2022 года стало известно, что Брюс Уиллис страдает от афазии — об этом рассказала семья актера. Из-за проблем с речью и памятью артист перестал сниматься в фильмах, так как не мог без подсказок проговорить в кадре свой текст. Вскоре актеру диагностировали лобно-височную деменцию. На данный момент Уиллис находится дома, среди своей семьи. Его родные иногда выкладывают фотографии с актером и рассказывают о его состоянии.

Как заметить первые признаки заболевания

Первый признак — это стабильные проблемы с памятью, которые проявляются во многих сферах жизни: это забывчивость, повторение одних и тех же вопросов или историй, трудности с запоминанием новой информации. [Также проявляются] эмоциональные расстройства: потеря интереса к увлечениям, проблемы с эмпатией, сочувствием, эмоциональная лабильность (когда маленькие события, небольшие стрессы вызывают какую-то бурю эмоций, например, слезы и неадекватный смех). Трудности с подбором слов, с пониманием речи — такие первые признаки. Когда у человека возникают проблемы с ориентацией во времени и пространстве, [симптомы становятся] уже очевидны — он может заблудиться, потеряться, его будут искать. Такие состояния чаще всего возникают после 65 лет, болезнь Альцгеймера — после 50 лет, то есть это относительно молодое заболевание.

Можно ли предотвратить деменцию

Полностью предотвратить деменцию невозможно. Ее причины не до конца изучены, но считается, что ее ядром является биология, преимущественно генетика. Однако существуют факторы, которые, хоть и не остановят заболевание, но приведут к тому, что при наличии атрофии в мозге клиническая картина деменции может быть отсрочена. То есть атрофия наступит, но, если будут хорошо натренированные другие зоны мозга, не подверженные атрофии, то человек не будет проявлять когнитивные эмоциональные нарушения.

Чтобы натренировать эти зоны мозга, нужно, начиная с молодого возраста, заниматься умственным трудом: много читать, играть в какие-то сложные игры вроде шахмат, быть любознательным, заниматься спортом, решать головоломки и, конечно, быть коммуникативным, иметь широкий круг общения, соблюдать режим сна и бодрствования. [Важно] воздерживаться, понятное дело, от алкоголя, наркотиков, курения.

Как показывают исследования, у людей, которые всю жизнь здорово питались, у них была регулярная физическая активность, они вели здоровый образ жизни, занимались умственным трудом, много общались и умели справляться со стрессом, — у них клиническая картина слабоумия возникала сильно позже, чем у тех, у кого этих факторов было меньше.