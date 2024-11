Фильм Хаяо Миядзаки, британское драмеди с Барри Кеоганом, выставки современного искусства, короткометражное кино, ретроавтомобили и легенда русского авангарда. Куда сходить в Москве на выходных с 16 по 17 ноября, рассказываем в материале RTVI.

«Ходячий замок»

В повторный российский прокат вышел фильм Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». Это романтическая волшебная история, в которой также поднимается и серьезная проблематика. Проклятие злобной Ведьмы Пустоши превращает юную Софи в старуху, девушке приходится найти волшебника, способного снять с нее черную магию. В дороге Софи встречает Ходячий Замок, в котором живут могущественный волшебник Хаул, его помощник Маркл и ручной демон Кальцифер.

Аниме можно посмотреть в трех вариантах дубляжа: в новом от «Студийной Банды», классическом от «Реанимедиа» и в оригинале с русскими субтитрами.

«Птица»

В «Художественном» проходит серия показов, приуроченных к 115-летию кинотеатра. 17 ноября программный директор «Художественного» Стас Тыркин представит фильм «Птица» режиссера Андреа Арнольд. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

«Птица» — бунтарское драмеди со звездой «Солтберн» Барри Кеоганом в роли отца-одиночки. В центре сюжета — девочка-подросток Бейли, которая сбегает из дома и встречает необычного человека по имени Птица. Он открывает для девочки новый мир, где реальность смешивается с фантазиями, а воображение становится способом бегства от сложностей взрослой жизни.

Cube.Moscow

В пространстве Cube.Moscow проходят 15 новых выставок современного искусства. Самая масштабная из них — коллективная выставка «Архипелаг Утопий», посвященная архитектурным фантазиям и утопическим представлениям. Можно увидеть персональные выставки Каролины Росляк «Праздник местного значения» от Cube.Market, Людмилы Константиновой «Put on Your Red Shoes and Dance the Blues» в Syntax Gallery, Сардора Эркинова «Сад влюбленных» в TRIPTYCH Gallery, Марины Глебовой «Считалка» в 159F Gallery, Елены Митиной «Антихрупкость» в Arts Square Gallery, Кирилла Кипяткова «Вертикаль» в галерее ЛУЧ, Анастасии Григораш «В 3/9 царстве» в галерее «Небеса». Галерея Postrigay Gallery представила выставку художников-шестидесятников «Хрупкость вне времени», а Artocratia Gallery — коллективный проект «Неясная реальность».

«Кому нужен короткий метр?»

17 ноября в Центре «Зотов» пройдет смотр короткометражных фильмов с обсуждением. Покажут картины «Ночь цвета хрустальной розы» Наталии Кончаловской, «Яблоки» Вари Маценовой, «Дом с витражом» Григория Сазанова. После просмотра фильмов у гостей будет возможность обсудить с авторами вопросы, связанные с раскрытием жанра в коротком формате, поиском финансирования и процессом создания фильмов в условиях ограниченных ресурсов. Модератор обсуждения — киножурналист Ная Гусева.

«Ты выглядишь на все 100!»

В павильоне «Транспорт СССР» (№ 26) на ВДНХ проходит выставка Музея транспорта Москвы «Ты выглядишь на все 100!». Экспозиция расскажет о самых ярких дизайнерских решениях в истории автомобильного, рельсового и водного транспорта в России за последние сто лет.

Среди оригинальных экспонатов — редчайшие автомобили отечественного производства: ЗиС-Спорт (1939), Москвич-Турист (1963), ГАЗ-3105 (1992), «ВНИИТЭ Макси» (1967), образ машины будущего «Молния» (2024), а также последние образцы современного транспортного дизайна. Специально для выставки художник Миша Most представит свои визуальные размышления о взаимодействии человека и новых технологий, отраженные в формате эксклюзивной оклейки кузова электромобиля Атом.

«Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889-1924»

В Еврейском музее и центре толерантности проходит выставка, посвященная художнице русского авангарда Любови Поповой. Это первая за 35 лет монографическая выставка о Поповой в Москве, подготовленная совместно с Государственной Третьяковской галереей и Культурным проектом «Энциклопедия русского авангарда».

В экспозиции представлены более 280 произведений художницы, а также работы ее современников, эскизы тканей, биографические документы и фотографии. В семи залах представлены произведения живописи и графики Любови Поповой, ее учителей и единомышленников. Отдельные пространства посвящены ее семье, друзьям, путешествиям, учебе и профессиональной деятельности.