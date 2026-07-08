С 1 декабря 2026 года в России вступает в силу новый ГОСТ, регламентирующий оказание парикмахерских услуг детям до 14 лет, сообщает РИА Новости. Документ впервые устанавливает единые требования к работе салонов красоты с несовершеннолетними клиентами.

Согласно ГОСТу, все услуги для детей до 10 лет рекомендуется оказывать в присутствии родителя или законного представителя. При этом специалистам не рекомендуется делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет, так как во время процедур не допускаются режущие манипуляции.

Разрешены стрижки, укладки, безопасные временные окрашивания, уход за кожей головы и волосами. Также можно делать временные татуировки, рисунки красками и грим. Услуги должны оказываться только с применением специальной детской гипоаллергенной косметики без сильных ароматизаторов. Разрешены спа-программы, однако инвазивные пилинги кислотой высокой концентрации для детей запрещены.

Отдельное внимание в ГОСТе уделяется температурному режиму. Поверхности, доступные ребенку, не должны нагреваться свыше 60 градусов. Температура воды для мытья головы для детей до 7 лет должна быть от 35 до 37 градусов, для детей от 7 до 14 лет — от 38 до 40 градусов. Что касается пирсинга, разрешается только прокол мочек ушей.

Салоны красоты также смогут отказывать подросткам до 17 лет в обслуживании на основании внутренних правил. Документ носит рекомендательный характер, однако его введение может изменить подход к работе с юными клиентами. По данным РИА Новости, в первом полугодии 2026 года количество обращений по поводу некачественных услуг в салонах красоты выросло на 18 процентов, что, по мнению специалистов, также повлияло на необходимость разработки отраслевого стандарта.