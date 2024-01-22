Фестиваль американского авторского кино, выставки современного искусства, фиджитал-арт и другие интересные культурные события в Москве с 22 по 28 января, — в материале RTVI.

Amfest

Пока в США в самом разгаре кинофестиваль Sundance, в музее современного искусства «Гараж» пройдет серия кинопоказов необычного авторского кино. В программу, подготовленную арт-объединением CoolConnections и Garage Screen, вошли пять фильмов, создатели которых переизобретают жанры кино. С 24 по 28 января можно будет увидеть:

стендап-мюзикл «Пожалейте меня!» Аманды Крамер,

семейную сагу «Собор» Рики Д’Амброуза из программы Венецианского кинофестиваля,

документальный фильм-хоррор «Резиденция»,

фильм-путешествие о коренных американцах «Молъни: к океану, к берегу» Ская Хопинки,

ромком «Новые штаммы» о самоизоляции.

«Посторонние» и «Мама, ты где?»

В Музее АРТ4 26 января откроются две новых выставки. Проект «Посторонние» подготовили Александр и Лев Бородулины, сын и внук знаменитого советского фотографа Льва Бородулина. Выставка выстроена вокруг серии репортажных снимков арабо-израильской войны Судного Дня, а также граффити и рисунков. Их работы — высказывание о том, можно ли сегодня закрыться от внешнего мира и находиться в стороне от глобальных изменений.

Молодая художница Арина Франк представит свой проект «Мама, где ты?» В своих работах она перерабатывает детские воспоминания, связанные с насилием, в яркие образы внутри пугающих сюжетов.

«Тогда и сейчас я думаю о женщинах и их судьбах, о своем детстве и боли, которая во мне есть, но не может быть озвучена. Кем была моя мать и что я помню о ней? Я заново открыла фотоальбомы, нашла ее тетради и книги по медицине, начала делать эскизы по медицинским справочникам, не переставая думать о ней», — рассказывает Франк.

12 новых выставок в Cube.Moscow

В арт-пространстве Cube.Moscow с 27 января пройдет масштабная выставка «3 × 5», которая посвящена подведению итогов первых пяти лет существования выставочного зала PA Gallery. Экспозиция выставки включает наиболее яркие работы всех авторов круга галереи.

Также с 27 января в галереях Cube.Moscow можно будет увидеть еще 11 новых выставок. Среди них:

проект Вадима Тишина «Маленький принц»,

персональные выставки Славы Нестерова «Will We Meet Tomorrow?», Дениса Александрова «Грани», Екатерины Кудрявцевой «Отражения наблюдений», Дениса Крюкова «Помехи», Юли Шафаростовой «Зачем снятся сны?»

работы студентов выпускного курса программы «Современное искусство» Московской школы современного искусства (MSCA),

а также несколько коллективных выставок.

Тотальная иммерсивная инсталляция

В галерее фиджитал-искусства VS Gallery 24 января откроется выставка Кирилла Рейва, создающего произведения искусства на стыке цифрового и физического миров. В рамках его тотальной иммерсивной инсталляции будет представлено более 30 работ: видео, скульптуры, пластификации.