Фестиваль американского авторского кино, выставки современного искусства, фиджитал-арт и другие интересные культурные события в Москве с 22 по 28 января, — в материале RTVI.
Amfest
Пока в США в самом разгаре кинофестиваль Sundance, в музее современного искусства «Гараж» пройдет серия кинопоказов необычного авторского кино. В программу, подготовленную арт-объединением CoolConnections и Garage Screen, вошли пять фильмов, создатели которых переизобретают жанры кино. С 24 по 28 января можно будет увидеть:
- стендап-мюзикл «Пожалейте меня!» Аманды Крамер,
- семейную сагу «Собор» Рики Д’Амброуза из программы Венецианского кинофестиваля,
- документальный фильм-хоррор «Резиденция»,
- фильм-путешествие о коренных американцах «Молъни: к океану, к берегу» Ская Хопинки,
- ромком «Новые штаммы» о самоизоляции.
«Посторонние» и «Мама, ты где?»
В Музее АРТ4 26 января откроются две новых выставки. Проект «Посторонние» подготовили Александр и Лев Бородулины, сын и внук знаменитого советского фотографа Льва Бородулина. Выставка выстроена вокруг серии репортажных снимков арабо-израильской войны Судного Дня, а также граффити и рисунков. Их работы — высказывание о том, можно ли сегодня закрыться от внешнего мира и находиться в стороне от глобальных изменений.
Молодая художница Арина Франк представит свой проект «Мама, где ты?» В своих работах она перерабатывает детские воспоминания, связанные с насилием, в яркие образы внутри пугающих сюжетов.
«Тогда и сейчас я думаю о женщинах и их судьбах, о своем детстве и боли, которая во мне есть, но не может быть озвучена. Кем была моя мать и что я помню о ней? Я заново открыла фотоальбомы, нашла ее тетради и книги по медицине, начала делать эскизы по медицинским справочникам, не переставая думать о ней», — рассказывает Франк.
12 новых выставок в Cube.Moscow
В арт-пространстве Cube.Moscow с 27 января пройдет масштабная выставка «3 × 5», которая посвящена подведению итогов первых пяти лет существования выставочного зала PA Gallery. Экспозиция выставки включает наиболее яркие работы всех авторов круга галереи.
Также с 27 января в галереях Cube.Moscow можно будет увидеть еще 11 новых выставок. Среди них:
- проект Вадима Тишина «Маленький принц»,
- персональные выставки Славы Нестерова «Will We Meet Tomorrow?», Дениса Александрова «Грани», Екатерины Кудрявцевой «Отражения наблюдений», Дениса Крюкова «Помехи», Юли Шафаростовой «Зачем снятся сны?»
- работы студентов выпускного курса программы «Современное искусство» Московской школы современного искусства (MSCA),
- а также несколько коллективных выставок.
Тотальная иммерсивная инсталляция
В галерее фиджитал-искусства VS Gallery 24 января откроется выставка Кирилла Рейва, создающего произведения искусства на стыке цифрового и физического миров. В рамках его тотальной иммерсивной инсталляции будет представлено более 30 работ: видео, скульптуры, пластификации.