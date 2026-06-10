Актриса Сидни Суини, исполнительница роли Кэсси Ховард в сериале «Эйфория», рассказала в интервью Vanity Fair, что осваивала полдэнс для сцены, которая в итоге была вырезана из финальной версии третьего сезона.

По словам Суини, в одной из сцен Кэсси вместе с Мэдди отправляется в стриптиз-клуб. «Кэсси видит девушек на сцене и очень воодушевляется. Она такая: „Вау, эти девушки прекрасны. Я тоже могла бы так“. Она напивается, поднимается на сцену, наряжается и танцует на шесте», — поделилась актриса. Суини призналась, что брала уроки полдэнса ради этой сцены.

«Это было очень весело. Представьте себе Кэсси на шесте — это было уморительно. Но, боже, эти девушки [профессиональные полдэнс-танцоры — прим. ред.] такие сильные», — сказала она.

За несколько дней до выхода эпизода режиссер Сэм Левинсон сообщил актрисе, что сцена не вошла в финальную версию, поскольку не вписывалась в структуру эпизода. Суини призналась, что была разочарована, но предложила выпустить кадры в качестве бонусного материала или среди удаленных сцен. «Пожалуйста, сделайте это, потому что я вложила в это много сил», — сказала она.

В интервью Суини также рассказала, что знала о судьбе своей героини за несколько лет до начала съемок третьего сезона. По словам актрисы, Левинсон еще во время работы над вторым сезоном начал намекать на идеи для продолжения, а через несколько недель после завершения съемок позвонил и полностью рассказал ей задумку. «Я знала за годы до того, как мы начали снимать третий сезон, что буду замужем за Нейтом, мы будем жить в пригороде, а Кэсси будет безумнее, чем когда-либо», — поделилась Суини.

Актриса также прокомментировала слухи о конфликтах внутри актерского состава, которые, по ее словам, сильно преувеличены. «Мы все выросли вместе на этом шоу, и честно говоря, безумно наблюдать, как соцсети и пресса все перекручивают», — отметила она. Суини подчеркнула, что у всех актеров были контрактные обязательства перед HBO в приоритете, поэтому их графики не могли задерживать производство.