Бывший главный редактор российского Vogue и сооснователь бренда одежды Divno Мария Федорова в новом выпуске программы «Не с той ноги» с Дмитрием Игнатовым рассказала, что она думает об уехавших из России, как изменилась московская светская жизнь, есть ли будущее у глянцевых журналов и кто сегодня главный российский секс-символ. Главное из интервью — в материале RTVI.

Можно ли спасти глянец?

Сам бизнес уже так скукожился до какого-то минимума, сейчас пытаются его реанимировать и опять печатать журналы… Я не очень в это верю. Ну уж точно не в ежемесячные журналы.

Мир изменился у нас на глазах, все стали потреблять информацию в других местах, по-другому. И тут не только ковид [повлиял], а просто развитие телефонов, интернета — вот этого все способствует тому, что как будто бы ты тратишь время на бумагу, и деньги, и деревья, а можно почитать и посмотреть картинки здесь [в смартфоне].

Для меня, конечно, [смысл] теряется, потому что, когда ты смотришь картинку, которая создана большим фотографом с участием больших моделей, ты смотришь ее вот в таком размере, это обидно. Поэтому уповаем только на то, что еще есть десктопы, есть большое разрешение… Но я верю на самом деле в альманахи, я верю в такие coffee table book.

Почему не ездит на Недели мод за границу

У меня сейчас виза закончилась. На самом деле, если бы я хотела, я знаю, что у меня есть коллеги, которые продолжают [ездить туда]. Я как-то не веду активный «телеграмный» образ жизни, поэтому на заграничные показы — нет [не езжу].

О российских дизайнерах на Неделях моды

Не скажу, что им туда не попасть. Я надеюсь, что будет время, когда они туда вернутся.

Есть бренды, которые до сих пор присутствуют на иностранных платформах и продаются на Западе, ими можно гордиться. И есть бренды, которые сделаны выходцами из России, но они, например, давно не живут [в стране].

Есть Наташа Алавердян, которая была фэшн-директором Harper’s Bazaar, и у нее свой есть бренд A.W.A.K.E., A.W.A.K.E. London, она давно живет в Лондоне. Есть бренды, которые вышли сейчас в Дубае, продаются в Dubai Mall, и хорошо продаются, и мы тоже скоро туда будем выходить.

Об уехавших россиянах

Не путай туризм с эмиграцией — это же совершенно разные вещи. Очень многие вернулись, потому что не думали, что так надолго [затянется российско-украинский конфликт], и не думали, что так будет дорого. Потому что люди, которые привыкли к определенному образу жизни здесь [в России], чтобы поддерживать такой образ жизни, светскости, «гулябельности», да и достатка, наверное… Во многих странах, куда они уехали, все-таки денег нужно больше, а зарплату-то никто не прибавляет, доходы не у всех возросли.

Связи Vogue-овские… Я очень рада за моих коллег, которые эти связи монетизировали, восстановили, и очень рада тому, что для многих из них все сложилось очень удачно, никто им не предъявляет за цвет паспорта и ту страну, откуда они вышли. Поэтому слава богу, что такое есть.

Я, конечно, задумалась в какой-то момент, но потом поняла, что опять же, чтобы мне… Я уже, наверное, слишком устала от каких-то начинаний, чтобы уезжать, здесь все бросить и там начать новую жизнь. То есть мне некуда ехать, у меня нет родственников за границей, у меня нет какого-то паспорта.

Как изменилась светская жизнь в Москве

Приходишь на вечеринку и думаешь: «Вы кто все?» — да, такое случилось. Но не только в связи с тем, что кто-то уехал или что я отъехала от глянца. Так случилось потому, что очень поменялась жизнь и демографическая история в глянце и в светской жизни.

Потому что, видимо, стариками все наелись и появилась новая кровь. В конце концов, стилисты стали новыми дизайнерами или там музыкантами. Мне кажется, что на музыкальные группы или каких-то конкурсантов не обращают такое внимание, сколько на блогеров. То есть поменялась повестка дня, в том числе и светская.

Как оценивает Ренату Литвинову

Я Ренату Литвинову не оцениваю, я ею восхищаюсь.

И то, что она сделала, и то, что как бы ее карьера здесь не помешала… Она, я так понимаю, поставлена на паузу… Но ее талант, ее умение заряжать людей и вдохновлять их на творчество — оно никуда не делось, естественно. И поэтому она гастролирует со спектаклем, с Демной (Гвасалия, креативный директор Balenciaga. — Прим. RTVI) работает, снимается прекрасно. Я не театральный критик и вообще стараюсь не быть критиком, я просто ее admire, поклонница и восхищаюсь ею.

Кто главный российский секс-символ

Петров (Александр, российский актер. — Прим. RTVI) для меня никогда не был секс-символом. Да, ну простите. Я с Сашей вот виделась на одной съемке, я уважаю его как актера, но у меня другие… Я вот жду «Триггера» нового с Максом Матвеевым — вот человек, мне кажется, который нравится всем. Мне — очень.

Почему логомания все еще в моде?

Сначала, может быть, [молодые люди, которые носят одежду с большими логотипами] были готами, потом они как-то стали по-другому [восприниматься], а потом им надо заявить о том, что вот у них есть деньги, они такие правильные, они относятся к определенному обществу, комьюнити. Они как это выражают? Самый простой путь — написать на себе, что ты вот любишь или этот бренд, или вот этот. Ну то есть обычно Gucci — это все-таки про одно, а Balenciaga — это про другое, или Vetements…