Ранее не публиковавшиеся композиции британского рок-музыканта Дэвида Боуи, записанные в самом начале его карьеры, будут впервые выпущены в сентябре 2026 года, об этом сообщает The Guardian.

В сборник David Bowie: The Shel Talmy Recordings войдут треки, созданные в 1965 году, когда артист выступал под именем Дэйви Джонс. Первый сингл I Want Your Love стал доступен на стриминговых сервисах 15 июля.

Записи были сделаны под руководством продюсера Шела Талми, известного по работе с The Kinks и The Who. В создании песен принял участие гитарист Джимми Пейдж, будущий основатель Led Zeppelin, который был приглашен как сессионный музыкант группы The Manish Boys. Также в записях участвовал пианист Ники Хопкинс, сотрудничавший с The Rolling Stones, The Beatles и Джеффом Беком. В 1966 году, через год после этих сессий, Дэйви Джонс сменил имя на Дэвид Боуи, чтобы избежать путаницы с солистом американской группы The Monkees.

В сборник, который выйдет 18 сентября на лейбле Parlophone, войдут ранее не издававшиеся треки Cupid, Leave Her to Me, You Gotta Tell Her, Certain Woman, Today, I Live in Dreams и I Do Believe I Love You, а также инструментальная композиция Keep Up With the Jones. В аннотации к альбому музыкальный историк Алек Палао отмечает, что эти записи заслуживают «легитимного внимания как одна из самых ранних глав музыкального пути Дэвида» и их не следует судить по меркам его позднего творчества, а оценивать в контексте британской сцены 1965 года.

Релиз приурочен к 10-летию со дня смерти музыканта, скончавшегося 10 января 2016 года.