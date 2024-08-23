23 августа в Букмейте вышли первые два эпизода книжного сериала Рагима Джафарова «Башня тишины». Это авантюрная история о незрячем аферисте Руслане, который выдает себя за зороастрийского мага Шахривара. Он вынужден отправиться в Баку и встретиться с отцом, которого он не видел тридцать лет, чтобы выяснить подробности таинственного исчезновения сестры. Всего запланировано 12 эпизодов, которые будут выходить по два в неделю. Печатная версия «Башни тишины» выйдет в издательстве «Альпина.Проза». Аудиоверсия озвучена на 4 голоса: Юрием Романовым, Анаром Омаровым, Андреем Филиппак и Анастасией Великородной. RTVI публикует отрывок из первого эпизода книжного сериала о том, как главный герой вместе со спутником и котом летят в из Москвы в Баку.

Первым удивлением оказался эконом-класс. Казалось бы, человек, который отправляет охранника в другую страну с заданием, может себе позволить оплатить комфортный перелет для двух человек. Первого класса на этих рейсах, вероятно, просто нет, но хотя бы бизнес.

— Это не экономия, — будто бы прочел его мысли, а скорее всего, просто оценил выражение лица Дауд. — Других билетов ёхту, нету. Зато у твоего кота отдельное кресло, да. Я купил три места.

Руслан прикинул, из каких соображений Дауд так поступил. Для удобства? Или для безопасности? Может, это какая-нибудь…

— Тебя спрашивают. — Дауд чуть толкнул его плечом, выбивая из раздумий.

— А? Что?

— Как его зовут? — нетерпеливо, громче чем надо бы, видимо потому, что не первый раз, поинтересовался детский голос.

— Кого?

— Кошака! — Голос у мальчика был какой-то туповатый и пустой внутри, будто кто-то подул во втулку от туалетной бумаги.

— Аждаха, — нехотя ответил Руслан.

Пацан его злил. Не нужны глаза, чтобы видеть, как он сунул свою лопоухую моську между сиденьями и разинул рот с неполным комплектом молочных зубов. А через минуту будет тянуть руку, сунет палец в переноску, потом будет реветь, его родители всполошатся.

— А что значит Ажаха?

— Аждаха, — поправил Руслан и непроизвольно сменил регистр голоса, стал говорить как с кем-нибудь из клиентов на приеме: — Он же Ажи Дахака, он же Дахака, Зогах, Заххок или еще миллион вариантов. Это дракон, который правил миром тысячу лет без одного дня и желал уничтожить всех людей. Он пролил реки крови, принося жертвы богине. По другой версии, не дракон, просто очень злобный правитель, из чьих плеч росли две змеи, которых кормили человеческими мозгами. Для этого во дворец каждый день приводили двух юношей…

— Руслан, — прервал его вдруг Дауд и, наклонившись поближе, шепнул: — Сохлá, да!

— Он сам спросил.

— Сказал бы… Просто кличка такая.

— Он все еще пялится?

— Ёх.

— Вот видишь, работает, — хмыкнул Руслан.

— Оглан не смотрит, — согласился Дауд. — Зато все остальные смотрят.

— Надо было бизнес брать!

Аждаха недовольно мяукнул, и Руслан был с ним солидарен. Хотя периодические завывания кота уже бесили не меньше, чем настырный пацан. Он сто раз пожалел, что потащил его с собой. Более того, Руслан понятия не имел, зачем это сделал. Как будто наваждение какое-то. Как будто весь мир перестал иметь значение, за исключением кота. Да и не оставлять же его одного в квартире.

— Ты бледный, — с тревогой в голосе сказал Дауд. — Плохо?

— Нет, хорошо!

— Зачем такой злой, а?

— Потому что у меня велосипеда нету!

— Летать боишься?

Руслан ничего не ответил. Дауд поерзал, поскреб щетину, постучал пальцами по подлокотнику.

— Масик говорил, гороскопы делать умеешь. — В голосе возник трогательный нежно-синий оттенок.

— Ну.

— Как научился?

— Ты просто светскую беседу ведешь или что-то конкретное хочешь?

— Зачем просто? Мне сделаешь? — Скорее даже не синий, а голубой цвет.

— Тебе-то это зачем? — вздохнул Руслан.

— Интересно. — Дауд сделал какой-то жест.

— Дату рождения давай.

— Двадцать первое августа 1984 года пойдет?

— А ты не уверен, что ли?! Место рождения?

— Баку. Роддом имени Крупской.

— Пу-пу-пу… Не, ну раз Крупской, то ждут тебя слава и успех.

— Зачем издеваешься? — не обиделся, судя по спокойному тону, Дауд.

Руслан поинтересовался:

— Зачем роддом-то мне сказал?

— Я же не знаю, может, важно. Так что там?

— Сейчас.

Руслан достал телефон и полез в записи. Минут через пятнадцать до него дошло, что Дауд всего лишь хочет его отвлечь. Он и вправду боялся летать. И страх этот проявлялся в виде отвратительного настроения и злобных выпадов. Как в случае с тем пацаном. Ребенок ведь по сути ничего плохого не сделал. Ему любопытно. Да и скучно же просто так сидеть.

— Итак, товарищ барсук, ждут тебя великие свершения.

— Зачем ругаешься? — Даже по голосу было понятно, что Дауд нахмурился.

— Ты в год барсука родился.

— Это что за календарь такой? — заподозрил очередную шутку Руслана Дауд. — Знаю китайский, тигр-мигр, драконы всякие, а что за барсук?

— Зороастрийский.

— Это что такое? — живо, с каким-то детским интересом поинтересовался Дауд. — Что-то модное из психологии? Ай, да, как называется! Ну скажи, да!

Он стал щелкать пальцами, призывая помочь ему вспомнить какое-то слово.

— Хьюман дизайн! — вдруг выдал Дауд.

— Охренеть, — искренне восхитился Руслан. — То есть про хьюман дизайн ты слышал, а про зороастризм нет? Мы куда летим?

— В Баку!

— А страна какая?

— Азербайджан, да!

— А почему она так называется? — Каждый следующий вопрос Руслан задавал все более елейным голосом.

— Ай, да! — отмахнулся Дауд. — Я болел, когда это в школе проходили.

— Атропатена, Мидия, Малая Мидия, — Руслан перебирал термины, ожидая хоть какой-то реакции. — Страна Огней.

— Это я знаю, при чем тут этот твой…

— А почему «Страна Огней»? — опять перебил Руслан.

— Ну… Нефть, природный газ. Есть места, где горит все время. Огнепоклонники были.

— Вот те, кого ты называешь огнепоклонниками, и есть зороастрийцы.

— Так бы сразу и сказал, да! Зачем выпендривался?!

— Потому что они не огнепоклонники! Не поклоняются они огню! Ты хоть понимаешь, что это древнейшая монотеистическая религия? Огонь для них — это символ бога, можно сказать, живая икона и…

— Да понял я, понял! — перебил Дауд. — Ты умный, Руслан-муэллим. Не кричи только, опять весь самолет смотрит.

Если бы Руслан мог, он бы закатил глаза. Вместо этого пришлось просто зло откинуть спинку неудобного кресла. Сзади кто-то сдавленно всхрапнул и сказал что-то по-азербайджански. Дауд приступил к урегулированию конфликта, а Руслан в очередной раз подумал о бизнес-классе.

— Ты бы с Аминой подружился, — сказал вдруг Дауд, снова не давая Руслану остаться наедине со своими мыслями.

— Почему так думаешь?

— Есть у вас что-то похожее, да. У нее даже кулон с таким же знаком есть.

— Каким?

— Как в твоем кабинете.

— Окрыленное солнце?

— Похоже, да. Это тоже из зороастризма же?

— Угу.

— Она тоже им увлекалась. — В его голосе возник грустный зеленый цвет.

— Увлекается, — поправил Руслан.

— Иншалла.

Несколько минут Дауд молчал. Руслан услышал, как он грызет ноготь. Снова подал голос Аждаха. На этот раз мяуканье получилось протяжное, какое-то скорбное.

— Великие свершения — хорошо, — вышел вдруг из оцепенения Дауд. — А поближе чего-нибудь видно?

— Че-е-его?

— Гороскоп! Ты сказал, великие свершения…

— Тебя что-то конкретное интересует?

— Проблемы у меня будут?

— Какого рода?

— Не знаю, да, уволит меня Октай-муэллим?

Руслан усмехнулся. Как опытный астролог, он точно мог сказать одно. В астрологии главное — это чтобы гороскоп составлял правильный человек. Например, сын твоего начальника. Все-таки хитрый этот Дауд, хоть и строит из себя дурачка. Типичный барсук.

— Не могу сказать, это не так работает. Могу сказать только, что случится что-то хорошее в ближайшее время.

— Значит, не уволит!

— Может, и уволит, но окажется, что это для тебя хорошо. Может, ты другую работу найдешь интересную.

— Такой гороскоп даже я могу делать!

— Вперед, — усмехнулся Руслан.

— В ближайшем будущем тебе предстоит сложный выбор. Но сложный он потому, что все варианты хорошие.

Некоторое время оба молчали, потом Руслан сообразил и улыбнулся.

— Скоро кормить будут?

— Да.

— Хорошая шутка. Но с формулировкой ты переборщил. Тут будет выбор из плохих вариантов.

— Это «Азербайджанские авиалинии», — сказал Дауд абсолютно серьезно. — Если этот самолет будет падать и пилоту нужно будет сделать объявление, он скажет: «Хорошо кушайте, дорогие, это в последний раз, всем двойную порцию кебаба».

Руслан молча вцепился в подлокотники.

— Ай, извини, я не подумал! — заволновался Дауд. — Совсем бледный стал. Может, тебе съесть что-нибудь?

Есть Руслан не мог. И все попытки стюардессы накормить его не увенчались успехом. До самой посадки он не отпускал подлокотники. Дауд еще несколько раз пытался как-то его отвлечь, но не преуспел. Руслана скрутило основательно. Все, что он мог, — это глубоко дышать и отсчитывать секунды до посадки. Буквально. Чувство времени почти не подвело, он ошибся всего лишь на триста секунд, но это можно было списать на то, что самолет прилетел чуть раньше.

Едва шасси коснулись земли, пассажиры захлопали, но выражали признательность пилоту совсем недолго. Тут же вскочили и принялись доставать сумки с полок. Никакие увещевания стюардесс не помогали. Дауд не поддался общему ажиотажу и спокойно ждал, когда проход освободится. А вот Аждаха прямо-таки с ума сошел. Он не только выл, но и метался в переноске, отчего та ощутимо дергалась.

— Выносливый какой, — восхитился Дауд. — Весь полет орал, теперь еще и бесится. Тигр, натурально.