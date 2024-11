14 ноября в пространстве Cube.Moscow прошло открытие 15 новых выставок современного искусства. Самый масштабный проект представила галерея «КультПроект», показав коллективную выставку «Архипелаг Утопий», посвященную архитектурным фантазиям и утопическим представлениям. Также открылись персональные выставки Каролины Росляк «Праздник местного значения» от Cube.Market, Людмилы Константиновой «Put on Your Red Shoes and Dance the Blues» в Syntax Gallery, Сардора Эркинова «Сад влюбленных» в TRIPTYCH Gallery и многие другие. Подробнее о проектах — в фоторепортаже RTVI.