Американские чиновники подготовили для президента США Дональда Трампа варианты усиления экономического давления на Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства не стали раскрывать детали возможных мер. Они отметили, что Трамп еще не принял решение по этому вопросу, поскольку дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского конфликта продолжаются. Решение о необходимости ужесточить антироссийские санкции президент США будет принимать сам, добавили собеседники Bloomberg.

Агентство отмечает, что Украина и ее союзники призывали США расширить ограничения на российские энергоносители.

О возможном усилении давления на Россию со стороны США также пишет Politico со ссылкой на источники.

«Следующим этапом «закручивания гаек» могут стать новые санкции. Если президент решит пойти этим путем», — сказал собеседник газеты, знакомый с ходом обсуждения.

Источники издания говорят, что в США пока не понимают, какими могут быть следующие шаги в отношении России. Неопределенность по этому вопросу возникла, несмотря на подписание США и Украиной соглашения по полезным ископаемым, говорится в статье.

Собеседник Politico в американском Минфине сказал, что рост экономических интересов Вашингтона в будущем Украины покажет Москве, что Штаты нацелены на «долгосрочный успех» Киева.

Обсуждение дальнейших шагов США в отношении России осложняется неожиданным отстранением Майка Уолтца от должности советника Трампа по нацбезопасности, пишет Bloomberg. Агентство предполагает, что назначение вместо него госсекретаря Марко Рубио, который будет совмещать оба поста, позволит упростить согласование стратегии Вашингтона, поскольку его политика в отношении Украины формируется под влиянием ведущих чиновников Белого дома с разными взглядами. В их числе Bloomberg называет спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которого считают «более склонным к учету интересов России».

В конце апреля Трамп допустил, что российский президент Владимир Путин «не хочет прекращать» боевые действия на Украине, и пригрозил Москве вторичными санкциями. До этого американский лидер заявил, что США выйдут из переговоров, если Москва или Киев будут «сильно усложнять ситуацию». В Белом доме также сообщали о растущем разочаровании Трампа в Путине и украинском президенте Владимире Зеленском.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что США не вводят новые санкции против России, поскольку надеются, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта «сработают».

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что 72 законодателя поддержали проект о новых антироссийских санкциях, которые США могут ввести в случае, если Москва не согласится начать мирные переговоры с Киевом. Законопроект среди прочего предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие «ключевые продукты». По словам Грэма, предлагаемые меры будут «сокрушительными» для российской экономики.

Москва считает западные санкции незаконными и настаивает на их отмене.