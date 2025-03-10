9 марта в концертно-театральном центре «Югра-Классик» Ханты-Мансийска прошла церемония закрытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Главный приз фестиваля — «Золотую тайгу» за лучший дебютный фильм — получила лента «Убить монгольскую лошадь» режиссер Сяосюань Цзян — совместный проект Малайзии, Гонконга, США, Южной Кореи, Японии и Таиланда. RTVI публикует список победителей.

«Малая бронзовая тайга» — «Нави» (реж. Тоби Шмутцлер, Кевин Шмутцлер, Апуу Моурин, Валлентина Челлугет);

«Малая серебряная тайга» — «Мужчина, который мне нравится» (реж. Денис Виленкин);

«Малая золотая тайга» — «Такой именно день» (реж. Клавдия Коршунова);

«Специальное упоминание жюри» — «Наступит лето» (реж. Кирилл Султанов);

Приз гильдии кинооператоров имени Павла Лебешева «За лучшую операторскую работу» — Мария Фалилеева за фильм «Северная станция» (реж. Сергей Овечко);

Приз «Серебряная роза» за лучшую работу с музыкой — Екатерина Владимирская за работу над фильмом «Наступит лето» (реж. Кирилл Султанов);

Награда имени Александра Абдулова «За лучшую мужскую роль» — Олег Васильков за свою работу в фильме «Ветер» (реж. Сергей Члиянц);

Приз имени Александра Абдулова «За лучшую женскую роль» — Дарья Алыпова за фильм «Северная станция» (реж. Сергей Овечко);

Приз зрительских симпатий «Цветы Таежной надежды» — «Наступит лето» (реж. Кирилл Султанов);

Приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм — Сергей Члиянц за картину «Ветер»;

«Золотая тайга» — «Наступит лето» (реж. Кирилл Султанов);

«Серебряная тайга» — «Семя пустыни» (реж. Себастьян Парра, Колумбия).