Конференция «Ко-Лаб» и проект «РБК Качество жизни» выпустили лимитированный бокс со средствами для здоровья и красоты. Набор оформлен как инвестиционный портфель. Об этом сообщили организаторы.

По замыслу создателей, внимание к физическому и ментальному здоровью — это надежная инвестиция. Внутри бокса собраны продукты от партнеров проекта. Вместе с набором владелец получает гид по продуктам, написанный в стиле финансовой аналитики. Каждая позиция описана как инвестиционный инструмент: активы, горизонт инвестирования, ожидаемая доходность и основной риск.

В состав портфеля вошли средства от бьюти- и веллнес-брендов. Среди них — сертификаты в банные комплексы, уходовая косметика для лица и тела, средства для волос, устройство для ухода за кожей, наушники, функциональные напитки и микронутриенты, а также сертификаты в клиники, студии пилатеса и wellness-сервисы.

Выпуск бокса предваряет конференцию «Ко-Лаб» о системном подходе к здоровью, профилактике заболеваний, биохакинге и новых возможностях в сферах здоровья и красоты. Мероприятие состоится 23 сентября в Центре событий РБК. В деловую программу войдут сессии по онкопрофилактике и ранней диагностике, репродуктивному здоровью, детской медицине, здоровому долголетию и ЗОЖ-привычкам поколений альфа и зумеров. Среди спикеров — профессор Николай Потекаев, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России; кандидат медицинских наук Дмитрий Мельников; писательница Дарья Донцова; журналистка и блогер Натали Османн; сооснователь конференции Анастасия Полетаева и другие.

Евгений Тихонович, главный редактор «РБК Стиль», отметил: «В проекте „РБК Качество жизни“ мы последовательно говорим о том, что забота о себе — не спонтанный импульс, а системное вложение в себя и свое будущее. Портфель, который мы сделали с командой конференции „Ко-Лаб“, — та же мысль, но переведенная в осязаемую физическую форму».

Ольга Пивень, Ксения Зайцева и Анастасия Полетаева, основательницы «Ко-Лаб», заявили: «Мы считаем, что заботу о себе нужно продумывать так же основательно, как финансовый капитал, — с четким планированием и пониманием целей. Наш совместный с „РБК Качество жизни“ инвестпортфель станет отличным началом, причем с гарантированным результатом-„доходностью“: потому что мы собрали только проверенные и уже зарекомендовавшие себя продукты и проекты».