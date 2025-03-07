27 марта в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт «Музыкальный оммаж Мстиславу Ростроповичу», приуроченный к 98-й годовщине со дня рождения прославленного виолончелиста и дирижера.

В программе вечера — два концерта для виолончели с оркестром. Выбор репертуара символичен — эти произведения занимали особое место в репертуаре Мстислава Ростроповича. В исполнении Александра Князева прозвучат Полонез ми-бемоль мажор и концерт для виолончели с оркестром си минор, Op. 104 Антонина Дворжака, а также произведение «Три баварских танца» и насыщенный концерт для виолончели с оркестром ми минор, Op. 85 Эдуарда Элгара. Сопроводит исполнение Российский национальный оркестр (художественный руководитель — народный артист Российской Федерации Александр Рудин) под управлением дирижера Дмитрия Крюкова.

«Говорить о Мстиславе Ростроповиче в равной степени легко и трудно. Легко потому, что его характер так ярок, красочен при взгляде снаружи, а трудно потому, что его внутренняя сущность столь богата, сложна, непредсказуема и противоречива, что соединить эти качества в единый образ — некоторая сверхзадача, он не помещается ни в какие рамки. Важнейшим его свойством был талант, как музыкальный, так и человеческий», — поделился Алексей Бруни, концертмейстер Российского национального оркестра, народный артист России.