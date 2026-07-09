9 июля кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» выпустила в широкий российский прокат мистический хоррор «Долина улыбок» (La valle dei sorrisi) режиссера Паоло Стрипполи. Картина была представлена вне конкурса на Венецианском кинофестивале в 2025 году, где получила премию FEDIC за лучший фильм, а затем закрепила успех на других площадках, включая Méliès d’Argent в Страсбурге за лучший европейский фантастический фильм и приз зрительских симпатий на Fantastic Fest. RTVI публикует эксклюзивный отрывок из фильма.

В центре сюжета — учитель физкультуры Серджо (Микеле Риондино), который переезжает в изолированную альпийскую деревню Ремис, официально признанную «самым счастливым местом» в Италии. Местные жители подозрительно безмятежны, и вскоре герой узнает тайну: подросток Маттео (Серджо Романо) — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает живых с мертвыми. Но за покой приходится платить. Фильм исследует природу травмы, вины и современного стремления к искусственному позитиву, переосмысляя концепт «счастливого места».

Режиссер Паоло Стрипполи — представитель нового поколения итальянского жанрового кино, выпускник Национальной киношколы CSC в Риме. В «Долине улыбок» он продолжает исследовать замкнутые сообщества, психологическое давление и медленный распад реальности. В интервью подкасту Cinema Italiano Стрипполи подчеркивал, что его интересует не хоррор как набор приемов, а состояние общества, которое убеждает себя в нормальности того, что снаружи выглядит недопустимым.

В соцсетях фильм описывают как «гибрид эстетики Silent Hill и кино Ари Астера», где медленно нарастающая тревога и ощущение изоляции переплетаются с социальным кошмаром. Критики Variety называют его «жутким, медленным развитием событий в стиле Кэрри Стивена Кинга» с сильным, почти жестоким финальным актом