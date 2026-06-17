3 июня в галерее современного искусства Culture, основанной Валерией Барминой, под кураторством Виктории Мизиано открылась коллективная выставка «Больше не будет». Проект можно увидеть до 31 августа.

В экспозицию вошли работы более 20 актуальных художников из разных регионов России, среди которых Максим Савва, Адель Левитова, Ксения Драныш, Анастасия Васильева, Алина Ямбаева, Леша Непетрович, Алиса Валевская, Вера Вальтер, Андрей Ковязин, Варвара Бутырская, Маяна Насыбуллова, Иванна Степанова, Мадина Беликова, Инна Сумина, Алина Золотых, Мария Голосная, Алена Черных, Катя Борщ, Катя Алагич, Александра Бурмистрова и Кеша Гусева. На выставке представлены произведения в различных техниках — от живописи до инсталляций и керамических скульптур.

Проект обращается к ощущению первых дней июня — тому самому восторгу «ура, каникулы!», знакомому каждому с детства. Для ребенка это момент начала трех месяцев бесконечного времени, тогда как для взрослого этот период становится точкой столкновения с реальностью: осознанием того, что каникулы больше никогда не начнутся. Экспозиция ведет зрителя от последних дней школьного года и предчувствия свободы к зыбким снам о прошлом и теплым образам каникул в деревне. Южный контекст Ростова-на-Дону с его особенным светом и фактурой природы становится естественным медиумом, объединяющим личные истории художников с коллективной памятью о «бабушкином доме» и бесконечном летнем дне.

Открытию выставки предшествовал масштабный опен-колл, ставший основой проекта. Включение множества частных высказываний позволяет выйти за рамки индивидуальной истории и создать общую карту «детского опыта». Проект не пытается реконструировать прошлое, а предлагает зрителю пространство для светлой ностальгии — состояния, в котором радость от наступившего лета важнее грусти о прошедшем времени.