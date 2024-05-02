В ходе обсуждения вопроса о выплатах по безработице депутат Томской думы Екатерина Собканюк («Единая Россия») предложила создать трудовые лагеря для «тунеядцев». В феврале депутат Тульской думы Юрий Моисеев выступил с идеей вернуть статью за тунеядство, а осенью 2023 года член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предлагал мобилизовать безработных. RTVI рассказывает о самых известных «тунеядцах» СССР, чьи заслуги позднее были признаны обществом и государством.

Иосиф Бродский

Кампания против Иосифа Бродского началась в ноябре 1963 года с публикации статьи «Окололитературный трутень» в газете «Вечерний Ленинград». Со страниц издания его обвиняли в «пессимизме» и «декадентщине», отсутствии среднего образования и тунеядстве.

«Очевидно, надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде. Какой вывод напрашивается из всего сказанного? Не только Бродский, но и все, кто его окружает, идут по такому же, как и он, опасному пути. И их нужно строго предупредить об этом. Пусть окололитературные бездельники вроде Иосифа Бродского получат самый резкий отпор. Пусть неповадно им будет мутить воду!» — говорилось в конце материала.

В декабре Бродский написал письмо в редакцию газеты. В нем он упрекнул авторов статьи в невежестве и «доносительском тоне». Вместе с тем, он написал, что материал Лернера нельзя назвать «доносом», так как он построен на заведомой лжи.

«Своими писаниями и личным запугиванием (для чего один из авторов ездил в Москву) добились того, что вынудили издательства расторгнуть со мной договоры, превратив меня тем самым действительно в тунеядца, не говоря уже о том, что лишили меня куска хлеба. Естественно, перед ними я выгляжу достаточно бессильным», — отмечал поэт.

В феврале 1964 года суд приговорил его к пяти годам принудительного труда в одном из совхозов Архангельской области. Спустя 1,5 года благодаря давлению общественности Бродского освободили из-под стражи, и он вернулся в Ленинград.

Сергей Параджанов

В 1982 году международные новостные агентства сообщили об аресте армянского режиссера Сергея Параджанова. Это был уже не первый случай, когда режиссера, имевшего мировую известность, заключали под стражу. В этот раз поводом для обвинения стала взятка, которую Параджанов якобы дал председателю приемной комиссии театрального института, куда хотел поступить его племянник Георгий.

«От Гарика, который к тому времени уже учился на четвертом курсе, требовали признания, что его дядя — Параджанов — дал взятку председателю приемной комиссии. При этом намекнули, что за мзду дело можно закрыть. Параджанов пожал плечами и повез следователям 500 рублей. Это была ловушка. Его взяли “при попытке подкупа должностного лица”. А потом приписали и спекуляцию антиквариатом, и фарцовку, и неизменное тунеядство», — рассказывал основатель Дома-музея Сергея Параджанова в Ереване Завен Саркисян.

Биограф Параджанова Левон Григорян писал, что от Параджанова стали требовать взятку, чтобы закрыть следствие по делу. При попытке передать деньги он был арестован и помещен в Ортачальскую тюрьму. Спустя несколько месяцев режиссеру сменили реальный срок на условный и освободили в зале суда. Этому предшествовала широкая общественная кампания, в которой приняли участие Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Андрея Тарковского, Беллы Ахмадулиной, Резо Чхеидзе и других.

Владимир Войнович

В 1978 году под подозрение в тунеядстве попал писатель Владимир Войнович. Сам автор рассказывал, что в 1969 году после публикации во Франкфурте-на-Майне первой части романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» его посетил участковый, который расспрашивал его о месте работы.

«Иван Сергеевич, а вам не стыдно ко мне ходить? Вам не стыдно обвинять в паразитизме писателя, книги которого изданы тиражом в сотни тысяч экземпляров и переведены на три десятка с лишним языков? Если эти книги для вас ничего не значат, так, может быть, вы примете во внимание, что я написал песни, которые пели вы, ваши дети и почти все поголовно население Советского Союза!» — вспоминал позднее их разговор Войнович.

В 1980 году писателя, проработавшего в свое время в колхозе, на заводе и на стройке, выслали из СССР, а спустя год лишили гражданства. В 1989 году Войнович впервые после отъезда из страны приехал в Советский Союз по приглашению «Мосфильма» для работы над экранизацией его книги о Чонкине. Через год указом Михаила Горбачева ему вернули советское гражданство. В 2004 году Войнович навсегда вернулся в Россию.

Анатолий Зверев

Один из самых ярких представителей советских художников-нонконформистов Анатолий Зверев был известен в богемной среде множеством апокрифических историй, связанных с его «кочевым» образом жизни. Он писал картины при помощи любых подручных материалов — будь то сажа, свекла или глина (хотя предпочитал акварель), мог продать свою работу как за бутылку водки, так и за несколько тысяч рублей и скептически относился к традиционным представлениям о трудовой занятости.

«Быть “художником-нонконформистом” в тот период означало создавать работы, не соответствующие требованиям социалистического реализма. Это повлекло за собой много неприятностей: отказ Анатолию Звереву в приеме в Союз художников; отсутствие доступа к материалам — отечественным или импортным холстам, краскам, кистям, бумаге, продаваемой только художникам в Союзе; невозможность выставлять или даже законно продавать свои работы; подвергаться аресту за “тунеядство”, поскольку создание искусства за пределами Союза не признавалось профессией», — рассказывала художница Анна Мессерер.

Знаменитый коллекционер Георгий Костаки называл Зверева «русским Ван Гогом». В 1960 году журнал Life вышел с репродукциями Зверева и заметкой Александра Маршака «Искусство России, которое никто не видел». Работы художника демонстрировали в Париже, приобретали в коллекцию крупнейшие музеи мира, сам же Зверев ни разу не выезжал за границу и не посещал собственных вернисажей. В Москве его картины неоднократно попадали на квартирные и коллективные выставки нонконформистов. Первая и единственная персональная — прижизненная — выставка работ Зверева прошла в Горкоме графиков на Малой Грузинской улице в Москве незадолго до его смерти в 1984 году.

Николай Годовиков

Исполнитель роли красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни» Николай Годиков провел год в тюрьме за тунеядство. Как рассказывал сам актер, причиной стала жалоба участкового, который завидовал размерам его жилплощади в общежитии.

«Он мне говорил: «Ты вот снимаешься в кино, сыграл Петруху, а я простой участковый. Но если захочу, я тебя посажу». Я спрашивал: «А тебе-то какой интерес от этого?» И он мне вот так простенько объяснил: «Ты живешь один в 25-метровой комнате, а я с семьей мыкаюсь в восемнадцати метрах», — вспоминал артист.

После освобождения Годовиков узнал, что лишился комнаты и личных вещей. Тогда он устроился на целлюлозно-бумажный комбинат, однако вскоре вновь был осужден — на этот раз за кражу.

«Стечение обстоятельств вынудило меня встать на преступный путь, так как мне нужны были средства к существованию. В июле 1980-го моя деятельность в качестве вора-домушника была пресечена соответствующими органами на 4 года», — рассказывал Годовиков.

В кино он вернулся в в 1999 году — сыграл небольшую роль в сериале «Улицы разбитых фонарей-2». В 2000-е годы Годовиков время от времени исполнял небольшие роли в телесериалах. В 2006 году актер снялся в четырехсерийном документальном фильме режиссера Кирилла Котельникова «Петруха, какой он есть», в котором рассказал о своей судьбе.