Почему в Японии не стоит ходить в общественные бани людям с татуировками, в какие клубы могут не пустить, с какими трудностями сталкиваются иностранцы и что из местных блюд стоит обязательно попробовать. Об этом и не только рассказал RTVI автор телеграм-канала «Врен о Японии для туриста» Константин Говорун.

Стало ли в Японии больше туристов из России

По данным JNTO, за первые полгода 2024 года в Японию въехало более 40 тыс. туристов из России. Это сильно лучше, чем в 2023-м или, тем более, 2022-м, но все еще хуже доковидного 2019-го (тогда за аналогичные полгода было более 55 тыс. человек). А сравнивать надо с ним, ведь в 2023 году не сразу отменили ковидные ограничения.

За лето статистики пока нет, но по моим данным поток резко вырос и исчезла сезонность: люди готовы ехать в Японию в любые даты, а не только на сакуру или алые листья кленов. Поэтому есть ощущение, что по итогам года рекорд 2019 года может быть и побит.

К августу посольство Японии даже начало задерживать обработку документов для тех, кто подается через турагентства. Но задерживает с умом: сначала обрабатывает заявки тех, у кого вылет ближе.

Тем, кто подается самостоятельно, виза по-прежнему выдается за четыре рабочих дня, без предварительной записи. Крайне рекомендую всем подаваться именно самому: это бесплатно, быстро и надежно. Через посредников — дорого, долго и есть небольшой шанс получить отказ.

Поток будет дальше расти, потому что до туристов дошло: в Японию очень просто получить визу, авиабилеты стоят примерно как в Европу, при этом отдых в Японии значительно дешевле (для примерного подсчета бюджета есть вот такой удобный калькулятор).

Тут стоит оговориться: туры у агентств обычно стоят значительно дороже (в полтора — пять раз!), чем ровно такая же поездка по тому же маршруту с проживанием в тех же отелях, но самостоятельно, а за простую бесплатную визу агентства берут до 20 тыс. рублей.

С какими целями чаще всего приезжают туристы

В первую очередь туристы хотят посетить Токио, Осаку, Киото, Нару и Хиросиму — это стандартный набор. К этому чаще всего добавляют отдых на горячих источниках в Хаконе и визит к озеру Кавагутико, откуда (иногда) хорошо видно гору Фудзи.

Есть и стандартный набор достопримечательностей: например, почти все маршруты включают императорский дворец в Токио (хотя внутрь все равно не пускают и смотреть там, в общем, не на что) и бамбуковый лес в киотском районе Арасияма (где из-за толп иностранцев уже невозможно пройти).

Самостоятельные туристы обычно придумывают более сложный маршрут под себя, стараются попасть в японскую глубинку, где пока не так много иностранцев. Например, вместо Хаконе можно съездить на источники в Ито, а на бамбуковый лес без толп спокойно посмотреть в киотском храме Кодай-дзи.

Разумеется, из Японии сложно уехать без шопинга — люди покупают одежду (в том числе кимоно), технику, керамику и бесчисленное количество сувениров.

Существуют ли предубеждения к россиянам

Россия для японцев — это очень далекая страна (парадоксально, но так; видимо, потому что Москва далеко), где холодно и много красивых девушек. До ковида среди молодежи, правда, бытовала фраза, что «Владивосток — самая близкая Европа», но Владивосток — это другое.

Больше, в общем, ничего японцы о россиянах не думают. Японцы очень дружелюбны, вежливы и не интересуются политикой. Вопрос Курил интересует малочисленных маргиналов, которые иногда устраивают митинги на два с половиной человека. Поэтому в любом баре можно спокойно говорить, что вы из России, и худшее, что с вами случится, — вас угостят пивом и попросят научить паре слов на русском.

Правда ли, что неяпонцев не пускают в некоторые клубы

Это неправда. Неяпонцев пустят в любые рестораны, бары и ночные клубы. Более того — в некоторые даже будут зазывать (ходить туда не стоит).

Речь, видимо, о том, что иностранцев не обслуживают в заведениях, относящихся к одному из слоев японской секс-индустрии, — например, в блоуджоб-барах или салонах массажа маслом нуру или в хостес-клубах (кябакура). Дело в том, что иностранцы, не понимающие язык и культуру, могут потребовать услуг, которые в данном заведении не оказываются. Поэтому проще всего таких гостей попросту не пускать. В кябакура и попросту бесполезно ходить без знания языка: там деньги платятся исключительно за то, что красивая девушка разговаривает с гостем.

С какими сложностями могут столкнуться иностранцы

Пожалуй, самая большая сложность для многих — то, что в Японии принято соблюдать порядок. Не толкаться на входе в вагон метро, а стоять в очереди. Не разговаривать громко по телефону где попало. Обязательно носить маску, если заболел, — чтобы не чихать на других и не заражать их. Не лезть в горячие источники в купальнике и не распивать там вино.

Все японские правила, в общем-то, очень просты, логичны и делают жизнь всех лучше, но некоторых гостей страны ошарашивает сам факт того, что надо что-то соблюдать, а не ломиться напролом, как они привыкли у себя на родине.

Тяжело ли иностранцам вписаться в японское общество

Переехавшие в Японию делятся на два типа. Часть людей быстро мимикрирует под местных, усваивает все правила и даже по-русски говорит с теми же вежливыми интонациями. У них все хорошо — и с карьерой, и с друзьями, и с бытом. Другая же часть людей не находит общий язык с японцами, постоянно ноет и в итоге или общается только с такими же экспатами, или возвращается на родину.

Важно понимать, что в Японии никто не будет подстраиваться под вас. В последние годы Япония активно ввозит иностранную рабочую силу на позиции вроде продавцов в магазинах или водителей автобусов, но обязательно и очень тщательно обучает будущих сотрудников культуре и языку до того, как они пересекут границу. В итоге можно даже не понять, что вас в магазине обслуживает непалец или вьетнамец, а не японец.

Почему в бани и горячие источники не пускают с татуировками

Как и все в Японии, это забота о людях. Дело в том, что для японцев среднего и старшего поколения любой человек с татуировками — это член якудза. Обычные люди боятся членов якудза. Поэтому владельцы онсенов [онсен — обустроенный горячий источник] и общественных бань сэнто не пускают к себе тех, кто может испугать клиентов. Мало кто хочет сидеть голым рядом с бандитом.

При этом есть сэнто из разряда «на районе», куда пускают всех и куда как раз и ходят члены якудза (я был в таких, и не раз). Так что никто не остается без отдыха.

Ситуация с годами меняется: появляется все больше заведений с политикой тату-френдли, либо же разрешающих заклеивать небольшие татуировки. Это связано с тем, что японцы начинают понимать, что татуировки у иностранцев имеют все же другой смысл.

Молодые японцы понимают, что татуировки — это не всегда признак якудза. Тем не менее, вы практически не встретите японцев и особенно японок с татуировками.

Что стоит попробовать из японской кухни

Попробовать лучше все (кроме, пожалуй, натто) [натто — закуска из ферментированных соевых бобов, обладающая тягучей консистенцией] как минимум по одному разу. Правда, для этого придется съездить в Японию много раз (в стране очень много уникальных региональных блюд), но что уж поделать. Классические блюда — это, например, рамен, удон, соба, суши, рис карри, гюдон, сукияки, такояки, окономияки, гёдза. К счастью, в Японии очень дешевая еда (дешевле, чем в Москве и в разы дешевле, чем в Европе), поэтому это не накладно.

Крайне рекомендую хотя бы один раз попробовать традиционный японский ужин кайсеки, а сделать это проще всего во время ночевки в традиционной японской гостинице рёкан на горячих источниках. Можно и в отдельно стоящем кайсеки-ресторане, но это сложнее забронировать. Кайсеки состоит из примерно 10 небольших блюд из сезонных компонентов, добытых как раз в той местности, где вы ужинаете. Каждый кайсеки уникален и дает хорошее представление о японской кухне в целом.

Также во время переездов по Японии на суперэкспрессе синкансен обязательно стоит купить ланч в коробочке бэнто и съесть его, наслаждаясь видами из окна.

Важно понимать, что в Японии не существует «ресторанов японской кухни», где есть сразу всё. Как правило, они все сфокусированы на чем-то одном: только рамен, только суши, только окономияки и так далее.

Иногда направлений бывает два-три (соба и удон почти всегда подаются в одном и том же месте). Самая разнообразная кухня — в японских пабах идзакая, в них подаются самые разные блюда, которые хорошо идут с пивом. Также не стоит искать в Японии блюда американской кухни вроде роллов «Калифорния», «Филадельфия» и вариации на тему.

Выбрать ресторан проще всего по Google Maps — там указано направление кухни, а по фоткам можно еще точнее понять, как выглядят блюда.

В Японии можно смело посещать любые рестораны со средней оценкой выше 3.5 баллов, а если она перевалила за 4.0, то там точно ошеломляюще хорошо. Дело в том, что японцы крайне требовательны к сервису и обращают внимание на сущие мелочи. Для них совершенно нормально написать «все было невероятно вкусно, персонал был вежлив, интерьер идеален» и поставить 3 балла из 5. Если же, например, с ними на входе недостаточно быстро поздоровались, то оценка может упасть и до одной звезды (даже если все остальное было ок).

Сложно ли в Японии веганам, сторонникам безлактозных и безглютеновых диет

Всем, у кого есть ограничения в еде, будет тяжко. Конечно, в наши дни в Токио можно найти вестернизированные рестораны для веганов, а в спешиалти-кофейнях подают безлактозное молоко, но в 99% ресторанов никто даже не поймет, в чем ваша проблема.

Особенно грустно тем, кто не может есть рыбу. Существенная часть японской кухни основана на бульоне даси, который делается из ферментированного тунца. При этом он может быть вообще не упомянут в составе блюда.

Но все же японская кухня — пожалуй, самая щадящая для желудка. В ней мало жареного, нет острого, много вареного, овощей, рыбы.

Что точно не стоит делать туристу в Японии

Приставать к гейшам, ломать колокол в синтоистском святилище и пинать священных оленей ногами — это три самых горячих примера плохого поведения иностранцев в Японии.

Неочевидные места для посещения

Перед поездкой в Японии неплохо почитать что-то о стране или посмотреть кино о японской истории, а потом посетить что-то из мест, которые задели душу. Например, я в одну из поездок посетил место битвы при Сэкигахаре, после которой Япония стала окончательно единой.

Любят ли японцы чай и суши

Разумеется, японцы пьют чай (японский, не китайский), это их основной неалкогольный напиток. Черный чай подают в кофейнях, куда ходят вкусить европейской жизни. Что касается суши, то это дорогая (по японским меркам) еда, поэтому каждый день суши есть не ходят. Самая базовая еда на каждый день — это, конечно, рамен. А самый популярный алкогольный напиток — пиво.

Какие тайтлы манги и аниме популярны в Японии

Самое популярное в 2024 году — «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen), «Провожающая в последний путь Фрирен» (Frieren: Beyond Journey’s End), «Монолог фармацевта» (Apothecary Diaries). Кстати, типичная ошибка туристов — думать, что в Японии прямо сейчас популярно то же аниме, что и у них на родине. Вполне вероятно, что вы приедете в Токио и не найдете нормальную сувенирку по «Клинку» или даже «Наруто», потому что мода на него прошла. Придется идти за ней на барахолку с ретро.

Какие иностранные языки популярны у японцев

Все японцы учат в школе английский, но во взрослом возрасте обычно очень плохо на нем говорят. Это как раз тот случай, когда лучше знать немного слов по-японски или уметь пользоваться автопереводчиком.

И все же знания английского языка хотя бы на каком-то уровне вполне достаточно для поездок по Японии, потому что навигация почти везде дублирована, а в гостиницах обычно хоть кто-то говорит по-английски.

Реакция японцев на знание японского языка

Обычно они говорят «ваш японский прекрасен» («нихонго дзёдзу»). Даже если вы всего лишь сказали «аригато» (спасибо). Есть шутка (близкая к правде), что как только японцы перестают говорить вам «нихонго дзёдзу», то это означает, что вы наконец-то и вправду начали говорить на японском языке хорошо.

Что в Японии больше всего впечатляет

Япония — страна, где высочайший уровень комфорта для граждан (и туристов) построен в основном на аналоговых технологиях. Грубо говоря, в Москве все хорошее и нужное находится на расстоянии одного тапа на смартфоне, а в Японии — на расстоянии прогулки в пять минут пешком.

Многие ожидают, что в Японии везде ходят роботы, а по улицам летают такси на гравитационных двигателях, но в реальности с ума сводят простые факты вроде «в автоматах по продаже чего угодно всегда есть сдача», «на входе в магазин стоит аппарат для обертывания мокрого зонта в полиэтилен, чтобы вы не капали водой на пол». А уж ассортимент крохотных 24-часовых магазинов комбини поражает: там буквально есть все. При этом в Японии чудовищно кривой и отсталый банкинг, ужасные веб-сервисы — хуже, чем в России двадцать лет назад.

А еще в Японии доверяют людям. В глубинке встречаются магазины без продавцов и касс: просто подходишь, берешь что нужно и оставляешь деньги. А в условном «Макдоналдсе» японцы «бронируют» столик, просто бросив на него телефон, а потом идут делать заказ. Это безопасно, никто ничего не украдет. Во всяком случае, никто из местных.

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