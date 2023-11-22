В Москве в рамках Европейского кинофестиваля состоялся показ фильма «Рамона» испанского режиссера Андреа Багне. Этот фильм был удостоен приза за лучший сценарий на Римского кинофестиваля, а также попал в программу «Проксима» фестиваля в Карловых Варах. RTVI поговорил с Багне о ее полнометражном дебюте, съемках в пандемию и любви к Грете Гервиг.

«Рамона» — ваш первый полнометражный фильм, до него вы снимали несколько короткометражных работ. Сложно ли было изменить формат работы? Сколько у вас заняли съемки?

Я сняла несколько короткометражек, а потом я стала матерью и переехала за город, так что я стала далека от киноиндустрии. Но я решила, что стану настоящим режиссером, только сняв полнометражный фильм. Так что я написала сценарий к «Рамоне», думая, что могла бы снять его самостоятельно без продакшна, исключительно своими силами. Именно поэтому в сценарии не так много персонажей, а действие происходит в Мадриде.

Итак, я написала этот сценарий в 2015 году, потом писала что-то еще, а потом я снова родила. Так что в работе над «Рамоной» были промежутки, из-за которых я по сути годами ее снимала. Хотя, наверное, по этой причине мне и удалось ее доделать. Я говорила себе, что делаю ее только для себя и мне не нужно никому угождать. Со временем проект разрастался, в него приходили разные люди, так что в итоге получилось не совсем то, что я задумывала. Вообще я изначально предполагала, что это будет что-то совсем маленькое, но фильм естественно рос.

Вы рассказывали, что снимали «Рамону» во время пандемии короновируса. Вам пришлось отказаться от каких-то идей или сцен из-за ковидных ограничений?

Мы должны были начать съемки летом 2020 года, но, конечно, из-за пандемии пришлось отложить процесс. Я общалась с разными продакшнми, но в итоге мы с командой решили работать независимо. Мы назначили начало съемок на весну 2021 года и договорились, что не будем отменять их или переносить ни при каких условиях. То есть Мадрид был абсолютно пустой, вечером на улице — ни души, а днем все ходят в масках.

В фильме мы хотели показать городскую жизнь, жизнь района Лавапьес, где живет Рамона, где сквоттеры захватили этаж под ее квартирой. Я хотела, чтобы на экране было много людей, чтобы камера снимала оживленные улицы Мадрида, и в особенности Лавапьес. Но это было невозможно, поэтому в открывающей сцене «Рамоны» мы видим съемку с крана, дальний план, потому что я не хотела видеть в кадре никаких масок. А бюджета на то, чтобы заменить прохожих на улицах массовкой или графикой, у нас не было.

Так что в результате мы снимали как в сороковые годы в Голливуде — без людей в кадре. И это очень изменило настроение фильма. Из-за этого даже можно подумать, что все произошедшее Рамоне приснилось. В этом есть что-то романтичное, что-то из классического кино.

В фильме можно заметить несколько отсылок и оммажей к разным картинам. Например, к «Перед закатом» Ричарда Линклейтера, «Энни Холл» Вуди Аллена, «Милая Френсис» Ноа Баумбака и многим другим лентам. Чем вы еще вдохновлялись?

Я вдохновлялась «Квартирой» Билли Уайлдера и «Манхэттеном» Вуди Аллена при создании «Рамоны». Мне хотелось сделать свой «Манхэттен» и свою «Квартиру», но как бы в формате трибьюта. Причем трибьюта о Мадриде, который отсылал бы к классике, был бы легким и светлым.

«Милая Френсис» была для меня тоже очень важна, потому что я люблю этот фильм, люблю Ноа Баумбака и Грету Гервиг. «Милая Френсис» стала для меня доказательством того, что снять черно-белый фильм о 30-летней девушке — возможно. Я не собиралась делать свою версию «Милой Френсис», но этот фильм очень близок духовно «Рамоне».

Самый известный в мире «поэт Мадрида» — режиссер Педро Альмодовар, по его фильмам даже составляются путеводители. А как выглядит ваш Мадрид?

Я решила снимать в районе Лавапьес, потому что я абсолютно романтизирую его, да и весь центр города. Я там никогда не жила, я жила только на окраинах, но всегда хотела пожить в центре. Я думаю, что Мадрид прекрасен!

Но у меня был неприятный опыт, как и у Рамоны, столкновения со сквоттерами, и я столкнулась с насильником в центре города.

Забавно, что после всей романтизации центра со мной случилось это. Вот поэтому эта сюжетная арка и попала в фильм.

Если бы я показывала свою версию Мадрида, в нее не попали бы самые центральные районы. Я там бывала не очень часто. Но я бы точно добавила Лавапьес, где мы снимали «Рамону», потому что это удивительное место. До него пока еще не добралась полностью глобализация и мировая тенденция превращать квартиры в центре в люксовую жилплощадь.

В Лавапьес все еще живут пожилые испанцы, там много имигрантов из разных стран, художников и молодых артистов. Там есть национальные рестораны: индийские, греческие. А еще там такая красивая архитектура, кругом так много цвета. Но все равно район меняется так быстро, что, когда мои дети вырастут, они увидят его совсем другим. Так что я была расстроена из-за того, что не получилось снять «Рамону» так, как мне хотелось.

Получается, у вас с главной героиней много общего: вы примерно одного возраста, любите кинематограф, гуляете по Лавапьес. Можно ли определить жанр «Рамоны» как автофикшн?

Есть некоторое сходство между мной и Рамоной: мы обе испанки только наполовину, она потеряла родителей, у меня тоже умер один из родителей. Но у нас совсем разные истории — я никогда не хотела стать актрисой, например. Мы похожи в эмоциональном плане. Рамона такая же чувствительная, как и я.

Еще в фильме есть Бруно, который, как и я, режиссер, у нас с ним тоже есть общие черты. Я не Рамона, я — фильм.

Будь вы на месте Рамоны, кого из мужчин вы выбрали — Нико или Бруно?

Когда Рамона встречает Бруно, происходит встреча двух схожих душ, они нашли друг друга. Кажется, что они идеальная пара, но в то же время у Рамоны есть парень Нико, с которым она уже давно встречается. В фильме я не говорю, с кем ей стоит остаться, — в этом и прелесть кино, каждый сам решает, как бы он поступил.

Я бы не хотела отвечать, что бы я делала на ее месте. Потому что тогда люди будут думать, что, раз я бы сделала так-то, Рамона бы тоже так сделала. Скажу только одно: у меня никогда не было такого бойфренда, когда я встретила свою любовь, я сразу вышла замуж. Так что мне не приходилось делать такой выбор, как Рамоне.

Как вы познакомились с Лурдес Эрнандес, исполнившей главную роль в фильме?

Когда я начала подбирать каст, мой друг-режиссер сказал мне, что мне нужно найти известную актрису на главную роль, чтобы фильм быстрее окупился. Я просмотрела всех испанских известных и неизвестных актрис, никто не подходил для роли Рамоны. Я искала свою Энни Холл или Ширли Маклейн, кого-то настолько же харизматичного. На YouTube мне попались песни певицы Russian Red, и она так выглядела… Я даже не знала, что она испанка. Но когда я увидела и услышала, как она поет, я подумала: «Это она!».

Тогда я решила разузнать о ней побольше, выяснила, что она живет в Лос-Анджелесе, в США. И я узнала, что она хочет быть актрисой! После просмотра сотни видео, интервью с Russian Red, я убедилась, что она идеально подходит, и я отправила ей сценарий. Она его прочитала и согласилась! Будь она здесь, она бы сказала: «Я ждала такого сценария!». Так что между нами появилась связь, и мы стали работать вместе.

Вы показывали «Рамону» на фестивалях в Европе и получили призы за эту работу. Планируете ли вы выпускать свой фильм в прокат или на стриминги?

Премьера «Рамоны» прошла на кинофестивале в Карловых Варах в июле 2022 года, так что фильм уже больше года путешествует по мировым фестивалям. В некоторых странах фильм шел в кино, это было потрясающе. Я бы вообще не подумала, что такое может произойти! Так что я думаю, что дальнейшая жизнь «Рамоны» — размещение на различных платформах в разных странах. Так что если в России захотят разместить «Рамону», дайте знать!

Какие российские фильмы вам нравятся?

Я не так часто смотрела российские фильмы. Я смотрела «Левиафан» Андрея Звягинцева, фильмы Андрея Тарковского и других мастеров прошлого. Вообще, честно говоря, я не большой синефил. Я поняла, что я режиссер, после того, как стала работать над сценариями. Я всегда много писала, но в один момент я осознала, что я не могу написать роман, потому что то, что у меня получается, нужно экранизировать. Так что я начала смотреть фильмы только лет десять назад, когда решила заниматься кино. Вот такой у меня скромный ответ.

Но Тарковского я очень люблю! И я читала его книгу раза три, наверное. У одного испанского режиссера я прочитала, что он любит больше читать то, что пишут кинематографисты, чем смотреть, что они снимают. И мне это очень близко — я читала множество книг известных режиссеров, фильмы которых я и не видела.

Мне нравится узнавать, через что проходили режиссеры на пути к успеху. Потому что это такая сложная работа, где чувствуешь себя одиноко. Мне в этом плане повезло — вокруг меня много режиссеров, с которыми я всегда могу поговорить, поделиться идеями. Так что читать книги кинематографистов вдохновляют и позволяют понять, как кино делалось раньше.

Можете поделиться, над чем вы сейчас работаете?

Я пишу сценарии как полноценный автор. И работаю еще с Лурдес, которая играла Рамону, мы хотим снять автофикшн о том, как она вернулась в мир музыки и снова стала Russian Red. Кроме того, я пишу еще и свой следующий полный метр. Он получается более продвинутым, у меня уже есть первый драфт.

С «Рамоной» еще так получилось, что я была и сценаристом, и режиссером, и продюсером и менеджером постпродакшна. Я любила «Рамону», когда ее писала, но 90% того, что я делала — это продакшн, маркетинг, а я это все так ненавижу! Но вариантов у меня особо не было, это же мой первый полный метр, так что нужно было делать все самостоятельно. Сейчас я снова просто сценарист, и я так этому счастлива! Я благодарна «Рамоне» за то, что благодаря этому фильму я ощутила себя профессиональным сценаристом и режиссером.

О чем будет ваш следующий полнометражный фильм, сценарий к которому вы сейчас пишете?

Это история о первой любви девушки и разбитом сердце. Но через этот перелом героиня начинает понимать, какие вещи в ее жизни самые ценные — ее семья, друзья. Еще это и о том, как меняется жизнь женщины, когда она становится матерью: ей становится сложнее видеться с близкими, она теряет связи с друзьями, и вынуждена брать на себя роль главы семьи. Так что в фильме будет показан весь этот путь.

Честно говоря, я побаиваюсь всегда, что феминистки решат, что я недостаточно феминистка! Но я должна быть честна перед собой, так что в фильме будет то, что я думаю и чувствую по этому поводу.