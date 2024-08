12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет с 25 по 27 октября 2024 года на площадке «Тимирязев Центр». В этом сезоне ярмарка представит более 1500 произведений современного искусства от 83 галерей, среди которых 18 участвуют в ярмарке впервые.

«В 2024 году Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow меняет локацию. Мы впервые разместимся в „Тимирязев Центре“, одном из крупнейших и новых выставочных комплексов Москвы, позволяющем проводить деловые и образовательные мероприятия на высоком технологическом и организационном уровне», — генеральный директор Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow Николай Корьков.

Гости Cosmoscow 2024 смогут увидеть произведения Александра Родченко на стенде галереи «Глаз». XL Projects представит работы Виктора Пивоварова. На стенде Alina Pinsky Gallery разместятся работы Наталии Турновой, а Anna Nova Gallery представит «Художника года Cosmoscow» — Александру Гарт.

Кроме того, на ярмарке можно будет впервые встретить такие международные галереи, как CHELEBI (Азербайджан), на стенде которой будет представлено творчество Аиды Махмудовой; Yoomoota (Тайланд), которая покажет произведения Тараса Желтышева; Forme (Италия) с работами Анатолия Акуе; и Inloco Open Storage (Дубай) с творениями Сергея Красавина и Филиппо Минелли.

Галереи будут распределены на 6 секций: База — для галерей со своими пространствами, Контур — для молодых галерей, Тираж — для галерей тиражного искусства, Дизайн — для галерей коллекционного дизайна, Цифра — для платформ, объединяющих проектами в сфере новых медиа и цифрового искусства, и Сообщество — для проектов, направленных на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства.

Членами Экспертного совета в 2024 году выступили: основательница Cosmoscow Маргарита Пушкина, основатель галереи XL Елена Селина, искусствовед Ирина Горлова, основатель галереи Syntax Эльвира Тарноградская, директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов. Секцию ДИЗАЙН курируют: основательница бюро Arch(e)type Дарья Белякова и историк искусства Мария Савостьянова. Кураторами цифрового блока выступают: преподаватель Московской Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко Алексей Шульгин и куратор Анна Заведий.

«При отборе эксперты обращают внимание не только на представленные произведения, но и на экспозиционные решения галерей, таким образом мы стремимся представить „выставку выставок“. Это важно, потому что у Cosmoscow репутация значимого смотра современного искусства, на который равняются и другие подобные институции. Сильная заявка — это качественная авторская работа, концептуальное осмысление и оригинальная экспозиция», — подчеркнула член Экспертного совета Ирина Горлова.

