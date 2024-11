21 ноября в мировой прокат вышел фильм-мюзикл «Злая: Сказка о Ведьме Запада». В первый прокатный уикенд картина уже заработала в США более $114 млн, обогнав по сборам второго «Гладиатора», а фанаты певицы Арианы Гранде, исполнившей главную роль, заполонили соцсети восторженными отзывами. О сильных и слабых местах лидера мирового проката рассказал RTVI журналист Федор Быков.

О чем фильм

«Удивительный волшебник из страны Оз» — детская книга американского писателя Лаймена Фрэнка Баума, которая вышла в 1900 году. По сюжету сказки девочка Дороти и ее пес Тото попадают в волшебный мир, где знакомятся с удивительными существами. В 1939 году вышла самая знаменитая экранизация романа — «Волшебник страны Оз», которая сегодня считается киноклассикой. Роль Дороти прославила юную актрису Джуди Гарленд. Добрую ведьму сыграла Билли Берк, а ее соперницу злую колдунью — Маргарет Хэмилтон. В оригинальной сказке у ведьм, которые теперь известны поклонникам как Глинда и Эльфаба, не было имен: их называли Добрая Волшебница Севера и Злой Ведьмой Запада. Имена у героинь появились лишь в дальнейших адаптациях.

Сюжет картины «Злая» раскрывает предысторию ведьм Эльфабы и Глинды (Бастинды и Гингемы в российской адаптации) — кем они были до событий сказки «Волшебник страны Оз». Девушка с зеленой кожей по имени Эльфаба (Синтия Эриво) отводит свою сестру в университет Шиз, где знакомится с Глиндой (Ариана Гранде), популярной и амбициозной первокурсницей. Эльфаба не планирует учиться в этом месте, однако ее способности замечает декан, мадам Моррибль (Мишель Йео). Она поселяет Глинду и Эльфабу в одной комнате. Несмотря на разногласия, молодые волшебницы уживаются вместе.

На учебе Эльфаба встречается с несправедливостями магического мира: доктор Дилламонд (Питер Динклэйдж) с внешностью козла делится догадками, почему на самом деле преподавателей-животных в вузе становится все меньше, а пригласивший ее в свою резиденцию Волшебник Оз (Джефф Голдблюм) не так дружелюбен, как кажется. Эльфаба решает разобраться в сложившихся порядках, а в финале выясняется, почему же она решила стать «злой ведьмой».

Фильм основан на одноименном бродвейском мюзикле 2003 года, который в свою очередь является адаптацией романа Грегори Магуайра «Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы». Книга следует за развитием Эльфабы как персонажа с момента ее рождения, через ее радикализацию и социальное неприятие, встраивая в сказочный одномерный сюжет «Волшебника страны Оз» политический контекст и неравенство людей из разных слоев населения.

Что в кадре

Большая часть «Злой» представляет собой музыкальные партии с подтанцовкой и живым вокальным исполнением композиций из оригинальной постановки. Музыку и тексты для Бродвея, которые звучат и в фильме, написал Стивен Шварц, причастный к песням в мультфильмах «Покахонтас» и «Принц Египта».

Сюжетная часть картины напомнит о временах в магической школе Хогвартс, но с другими главными героями. Например, принц Фиеро (Джонатан Бэйли из сериала «Бриджертоны») образует комическую разрядку, которая может понравиться женской аудитории, а его персонаж образует подобие любовного треугольника с главными героинями. В сравнении с духоподъемными вокальными номерами повествование несет скорее связующую роль, чем новые повороты сюжета.

Мюзикл исполнен в яркой красочной палитре, напоминающей фильмы по сказкам, выходившим в России за последние несколько лет. Натурные сцены снимали в английской глубинке на трех огромных площадках. «Это был самый большой фильм, над которым я когда-либо работал в своей жизни», — отметил художник-постановщик Натан Кроули, работавший над фильмом «Вонка» Пола Кинга, а также «Интерстелларом» и «Темным рыцарем» Кристофера Нолана.

Под руководством Кроули проектирование будущей Страны Жевунов началось с посадки 9 млн тюльпанов в сельской местности Норфолка. Эти цветы создали яркий фон, но на этом волшебство не закончилось: Кроули переделал головки тюльпанов в живые крыши для домов жителей сказочной страны.

Что было на Бродвее

Зрителя может отпугнуть длительность фильма — 2 часа 40 минут. И это только первая часть! Картина «Злая. Часть 2» уже запланирована к выходу в 2025 году. Почти столько же идет вся бродвейская постановка. Это объясняется более амбициозным замахом создателей «Злой» в кино, расширяющих не только музыкальные номера, но и вселенную «Волшебника страны Оз» сюжетно. Так, подводка к номерам становится больше, сами номера — длиннее, потому и хронометраж вырос до таких размеров.

По книге Грегори Магуайра студия Universal планировала поставить фильм еще в конце 90-х, однако Стивен Шварц настоял на адаптации материала для сцены. Эльфабой тогда стала Идина Мензел (позже — исполнительница песни Let It Go из мультфильма «Холодное сердце»), а Глиндой — певица Кристин Ченовет. Их камео тоже есть в новом фильме.

Оригинальная бродвейская постановка выиграла три премии «Тони» и семь премий «Драма Деск», а оригинальный альбом песен получил премию «Грэмми». Успех бродвейской версии «Злой» породил множество постановок по всему миру, включая долгоиграющий мюзикл в лондонском Вест-Энде. «Злая» в 2017 году стала второй по кассовым сборам на Бродвее, уступив «Королю Льву».

Кому стоит смотреть

Картина может оказаться приятным подарком для фанатов музыкального кино и бродвейских мюзиклов, а также для слушателей Арианы Гранде.

Зрительская реакция на первый уикенд проката показывает, что режиссер и команда картины справились с ответственностью, возложенной на фильм из-за успеха бродвейской постановки. На декабрь в Северной Америке уже запланированы показы «Злой», где можно будет петь всем залом, а рецензенты в блогах и профильных СМИ отмечают магическую «химию» актрис на главных ролях — Синтии Эриво и Арианы Гранде. Фан-база бродвейского мюзикла прочит их на оскаровские номинации уже за первую часть фильма.

Для певицы с миллионной аудиторией эта главная роль стала первой в большом кино. До «Злой» у нее была небольшая роль в «Не смотрите наверх» Адама Маккея. В мюзикле Ариана профессионально справляется с высокими нотами, дает вторую молодость прилежному образу из «Блондинки в законе» и в целом оттеняет антигеройскую историю Эльфабы, которая пришла от воодушевления магией к разочарованию в добрых помыслах главы страны Оз.

Синтия Эриво уже получала премии «Эмми», «Грэмми» и «Тони» (все — за мюзикл «Цветы лиловые полей», англ. The Color Purple). Для соответствия титулу EGOT (обозначение для лауреатов сразу четырех премий — «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони») актрисе не хватает только «Оскара».