Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь остается непроданным, несмотря на сообщения о финансовых трудностях семьи и решении певицы выставить на продажу квартиру в Москве. О причинах, по которым продать поместье не удается, рассказал адвокат Тимур Матвеев в комментарии KP.RU.

Ключевое ограничение связано со статусом иностранного агента, который Галкин* получил осенью 2022 года. По словам Матвеева, с 1 марта 2025 года для иноагентов действует особый порядок: все доходы от продажи недвижимости должны зачисляться на специальный рублевый счет в банке и фактически замораживаются до снятия статуса. Продажа по доверенности теоретически возможна, но на практике крайне затруднена — в том числе из-за обсуждаемых ограничений на сделки по доверенностям, выданным за рубежом.

Не упрощает ситуацию и переоформление части имущества на несовершеннолетних детей, Гарри и Елизавету, которые, по данным КП, стали собственниками доли в поместье. Как пояснил адвокат, сделки с недвижимостью несовершеннолетних требуют нотариального удостоверения и согласия органов опеки, а вывод средств за рубеж остается под контролем надзорных органов.

Отдельная проблема — техническая: по информации издания, сам шестиэтажный дом долгое время не был зарегистрирован и не значился на кадастровых картах, тогда как земельные участки оформлены. Регистрацию теперь предстоит проводить через суд.

Сказывается и репутационный фактор, и расположение: поместье находится в неохраняемой деревне рядом с обычными домами, что снижает интерес обеспеченных покупателей, привыкших к закрытым поселкам. При этом содержание комплекса обходится дорого — по данным КП, в зимний период коммунальные платежи, отопление и охрана превышают 700 тыс. рублей в месяц.

Поместье занимает 16 участков общей площадью 212 соток и включает замок во французском стиле (1867 кв. м), спа-комплекс (571 кв. м) и хозблок (29 кв. м). Ранее юрист Иван Соловьев отмечал, что Пугачева может лишиться недвижимости в России из-за нового закона об аресте активов релокантов, который вступит в силу 1 сентября 2026 года.

* признан в России иностранным агентом