Адвоката Василия Дубкова, который представлял интересы умершего в колонии на Ямале Алексея Навального и сопровождал мать оппозиционера Людмилу в Салехарде, отпустили после задержания в Москве. Об этом сам Дубков рассказал изданию «Верстка»*.

Вечером 27 февраля сразу несколько СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о задержании адвоката. В частности, информацию об этом подтвердили неназванные собеседники Русской службы ВВС и издания Sota*. По данным последнего, юриста задержали по административной статье — за нарушение общественного порядка.

Вскоре «Верстка»* сообщила, что адвоката отпустили. Дубков отказался объяснять причину и обстоятельства задержания, но отметил, что считает произошедшее «воспрепятствованием адвокатской деятельности».

Василий Дубков сопровождал Людмилу Навальную во время поездки в Салехард, куда мать политика приехала, чтобы получить тело сына. Алексей Навальный погиб 16 февраля 2024 года. Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что 47-летний оппозиционер «после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», а «реанимационные мероприятия» не помогли.

Соратники Навального считают его смерть «убийством» и возлагают вину на российское руководство. Вдова Навального Юлия 19 февраля заявила, что считает президента России Владимира Путина причастным к смерти ее мужа, и пообещала продолжить его дело. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

Тело Навального передали матери политика Людмиле Навальной только 24 февраля, спустя несколько дней попыток добиться выдачи тела. Команда политика планирует провести публичное прощание с ним в конце этой недели и ищет для этого подходящий зал. Днем 27 февраля соратники Навального заявили, что им отказывают в предоставлении зала для прощания.

В октябре 2023 года суд по обвинению в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) арестовал трех других адвокатов Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Перед этим у них провели обыски. По версии следствия, защитники использовали свой статус для доступа в исправительное учреждение, в котором отбывал наказание политик, «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным».

В середине февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Ольгу Михайлову и Александра Федулова, которые тоже представляли интересы оппозиционера. Их также обвинили в участии в экстремистском сообществе. Оба защитника покинули страну еще в 2023 году и объявлены в розыск.

*внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов