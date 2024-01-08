Академик Евгений Александров, глава Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, с трудом нашел человека, согласившегося возглавить этот пост после его ухода. Об этом Александров рассказал в интервью RTVI. По словам академика, в случае окончательного одобрения руководством РАН эту должность займет академик Юрий Костицын, ранее возглавлявший Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского.

Александров возглавляет комиссию РАН по борьбе с лженаукой уже 12 лет. Он рассказал RTVI, что обсуждение его преемника велось с начала 2023 года, однако большинство кандидатов отказывались от этой «токсичной должности».

«Я разговаривал с разными людьми, предлагал членам комиссии, чтобы мне давали кандидатов. 13 кандидатов мне накидали, и они один за другим сразу же отказывались. Ведь кому это нужно? Как говорится, токсичная позиция — того и гляди в суд потянут или вообще убьют»,— рассказал Александров.

По его словам, занять должность согласился бывший директор Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) Юрий Костицын. «Он сказал, что это важное дело, и что он готов взять на себя его», — отметил Александров.

Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований была создана в 1998 году по инициативе нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга.

Основными задачами комиссии прописаны аналитическая и экспертная работа, направленная на выявление и противодействие проявлению лженауки, псевдонаучным публикациям, подготовка рекомендаций президиуму РАН по противодействию распространения лженаучных воззрений.