Американские военные остановили и взяли на абордаж связанный с Венесуэлой нефтяной танкер Veronica III, плавающий под панамским флагом, в Индийском океане. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона в соцсети Х.

В Южном командовании войск США уточнили, что задержанное судно — последнее из списка, составленного Минфином в рамках борьбы с нарушением карантинных мер, которые американский лидер Дональд Трамп ввел для оказания давления на Венесуэлу (так называемой нефтяной блокады страны).

Военные Пентагона отследили Veronica III от Карибского моря до Индийского океана, «сократили расстояние и обезвредили его». «Ни одна другая страна не обладает такими возможностями, выносливостью или волей, чтобы сделать это», — говорится в пресс-релизе Министерства обороны США.

В ведомстве уточнили, что это уже второй за последние две недели танкер под панамским флагом, который военные США преследовали от Карибского моря до Индийского океана. Первым стал Aquila II, на борт которого американские солдаты поднялись 9 февраля.

«Из Венесуэлы будет вывозиться только та нефть, которая транспортируется надлежащим образом и в соответствии с законом», — говорится в сегодняшнем пресс-релизе Южного командования.

В январе 2026 года после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп объявил, что США берут под контроль экспорт венесуэльской нефти. Он подписал указ, разрешающий применять силовые меры против торговцев наркотиками и блокировать нефтяные танкеры, которые идут в Венесуэлу или из нее.

Венесуэльские власти использовали «теневой флот» танкеров, зарегистрированных под фиктивными флагами третьих стран, для вывоза сырой нефти на экспорт.

Недавно Трамп на закрытом ужине пошутил, что Венесуэла может стать одним из штатов США. До этого он сообщал, что американские военные захватили семь танкеров с венесуэльской нефтью и разгрузили их.