Президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с семи захваченных венесуэльских танкеров была полностью выгружена, но отказался раскрыть их текущее местоположение, сославшись на секретность. Однако RTVI отчасти раскрыл секрет Трампа, так как ранее писал о местонахождении нескольких захваченных судов.

«Мы выгрузили венесуэльскую нефть со всех семи захваченных танкеров», заявил Трамп.

Он отметил, что «нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне», а вся операция была частью стратегии по контролю над венесуэльской нефтью.

«Мы управляем нефтью в Венесуэле. Венесуэла получит часть, и мы получим часть», — сказал политик, пообещав, что в будущем страна якобы заработает больше, чем когда-либо.

Однако на прямой вопрос о том, где сейчас находятся сами суда, Трамп ответил уклончиво: «Мне нельзя говорить вам об этом. Но давайте скажем так: на них нет нефти. Мы забираем нефть».

Об этом Трамп заявил в интервью New York Post. Также он в шуточном стиле рассказал о секретном оружии, использованном против Венесуэлы.

«Дискомбобулятор», — сообщил он, пояснив, что не может раскрыть тайну истинного названия.

RTVI 21 января опубликовал инфографику, на которой было обозначено местонахождение задержанных США танкеров (с разной степенью актуальности информации).

По данным сервиса MarineTraffic на 24 января, о судах сообщается следующее: