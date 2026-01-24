Президент США Дональд Трамп заявил, что нефть с семи захваченных венесуэльских танкеров была полностью выгружена, но отказался раскрыть их текущее местоположение, сославшись на секретность. Однако RTVI отчасти раскрыл секрет Трампа, так как ранее писал о местонахождении нескольких захваченных судов.

«Мы выгрузили венесуэльскую нефть со всех семи захваченных танкеров», заявил Трамп.

Он отметил, что «нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Хьюстоне», а вся операция была частью стратегии по контролю над венесуэльской нефтью.

«Мы управляем нефтью в Венесуэле. Венесуэла получит часть, и мы получим часть», — сказал политик, пообещав, что в будущем страна якобы заработает больше, чем когда-либо.

Однако на прямой вопрос о том, где сейчас находятся сами суда, Трамп ответил уклончиво: «Мне нельзя говорить вам об этом. Но давайте скажем так: на них нет нефти. Мы забираем нефть».

Об этом Трамп заявил в интервью New York Post. Также он в шуточном стиле рассказал о секретном оружии, использованном против Венесуэлы.

«Дискомбобулятор», — сообщил он, пояснив, что не может раскрыть тайну истинного названия.

RTVI 21 января опубликовал инфографику, на которой было обозначено местонахождение задержанных США танкеров (с разной степенью актуальности информации).

@Southcom / X

По данным сервиса MarineTraffic на 24 января, о судах сообщается следующее:

  • Skipper и Centuries — в Мексиканском заливе, у берегов США, ближайший порт — Галвестон, штат Техас (данные от 24 января)
  • Marinera (Bella-1) — в Северном море, близ шотландского города Элгин (данные от 21 января).
  • M Sophia — данные не обновлялись с 24 июля 2025 года — тогда судно находилось в Гвинейском заливе.
  • Olina — близ венесуэльского города Пунто-Фихо, столицы муниципалитета Карирубана штата Фалькон (данные от 24 января).
  • Veronica (ранее Gallileo) — в Карибском море между Венесуэлой и Арубой (данные от 3 января)
  • Sagitta — данные не обновлялись с 2 ноября 2025 года — тогда судно находилось в Балтийском море.