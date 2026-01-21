США сообщили 21 января о перехвате в Карибском море седьмого по счету танкера, который пытался нарушить санкционный режим в отношении Венесуэлы. Как сообщило Южное командование ВС США (Southcom) в социальной сети X (бывший Twitter), судно Sagitta было взято под контроль американскими военными. Что известно о местоположении захваченных США судов — в материале RTVI.

В заявлении Южного командования подчеркивается, что США намерены не допускать нелегальных поставок венесуэльской нефти.

Согласно данным сервиса мониторинга судоходства VesselFinder, танкер Sagitta зарегистрирован под панамским флагом и входит в санкционные списки США, ЕС и Великобритании. Согласно данным MarineTraffic, последний раз судно регистрировалось в Балтийском море 11 ноября в водах между Эстонией и Швецией.

Всего в течение декабря-января США захватили семь танкеров. По словам президента США Дональда Трампа, 10 декабря был остановлен танкер Skipper, 20 декабря — супертанкер Centuries. Следовавший под российским флагом танкер Marinera задержали в Атлантическом океане 7 января. Он вышел из порта под флагом Гайаны и под именем Bella 1. Судно сменило флаг на российский и имя на Marinera уже находясь в плавании.

Затем США перехватили танкеры M Sophia, Olina и Gallileo (Veronica). Седьмым стало судно Sagitta.

Местоположение танкеров в инфографике приводится по данным сервиса MarineTraffic. Актуальность информации зависит от того, когда в последний раз в системе регистрировалась геолокация судна.

Marinera по данным на 7 января находилась в Атлантическом океане, к югу от Исландии, к западу от Фарерских островов, к северу от Великобритании.

Skipper и Centuries по ситуации на 21 января находятся в Мексиканском заливе, у берегов США (ближайший порт — Галвестон, штат Техас). Olina 20 и 21 января регистрировалась в берегов Венесуэлы — близ города Пунто-Фихо, столицы муниципалитета Карирубана штата Фалькон.

M Sophia в последние раз передавала данные 24 июля 2025 года, тогда судно находилось в Гвинейском заливе. Gallileo (Veronica) регистрировалось 3 января в Карибском море между Венесуэлой и Арубой (государственное образование, входящее в состав Нидерландов, географически является частью Малых Антильских островов).

Хронология задержания танкеров

1. Skipper: подчеркнуто демонстративный захват

10 декабря 2025 года США задержали у побережья Венесуэлы «очень большой» танкер Skipper (принадлежит компании Triton Navigation, зарегистрированной на Маршалловых островах, шел под флагом Нигерии). Президент США Дональд Трамп назвал его крупнейшим из когда-либо конфискованных. Операция носила показательный характер: в ней участвовали два вертолета, береговая охрана, морская пехота и спецназ. Груз танкера составлял около 1.8 млн баррелей тяжелой нефти Merey. Венесуэла назвала действия США «пиратством».

2. Centuries: досмотр для проверки регистрации

20 декабря береговая охрана США остановила танкер Centuries под панамским флагом, при этом у американских властей не было ордера на арест судна. Основанием для досмотра стала проверка законности регистрации танкера. Груз принадлежал китайской нефтяной компании. Венесуэла осудила кражу и «насильственное исчезновение» экипажа.

3. Bella-1 погоня и ордер на изъятие

Третьим захваченным танкером стала Bella-1, следовавшая в Венесуэлу на погрузку. Судно оказало сопротивление, началась погоня. США в этот раз оформили ордер на изъятие. Bella-1 была внесена в санкционный список США в 2024 году. МИД России тогда выразил тревогу в связи с угрозой международному судоходству.

4. Новоявленная Marinera

В январе ситуация резко обострилась, когда захваченная ранее Bella-1, сменив название на «Маринера» и подняв российский флаг, была повторно арестована США в акватории Северной Атлантики к югу от Исландии при содействии Великобритании. Член Совета Федерации Андрей Клишас назвал действия США «пиратством».

5. M Sophia — еще одно задержание 7 января

Также 7 января в водах Карибского моря был задержан танкер M Sophia («София»).

«В ходе операции этим утром Министерство войны в координации с Министерством внутренней безопасности США без происшествий задержало подсанкционный танкер. Захваченный танкер M Sophia находился в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает судно в США для окончательной стоянки», — написало Южное командование США в соцсети X.

6. Olina: пятый захват в Карибском море

В середине января США захватили танкер Olina у побережья Тринидада и Тобаго. Судно, находившееся под международными санкциями, следовало из Венесуэлы. В 2025 году Olina ходил под флагом Сан-Томе и Принсипи, сейчас — под неизвестным флагом. В прошлом танкер (под именем Minerva) попадал под антироссийские санкции США.

7. Veronica: высадка десанта «без инцидентов»

15 января в Карибском море был задержан шестой танкер — Veronica (ранее Gallileo) — утром на борт судна с вертолетов высадился американский десант. Южное командование ВС США заявило, что операция прошла «без инцидентов», а судно нарушило установленный президентом «карантин» для подсанкционных судов в регионе.