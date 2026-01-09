Береговая охрана США 9 января задержала в Карибском море следовавший из Венесуэлы нефтяной танкер Olina. Первым об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американские официальные лица, позднее информацию подтвердили в южном командовании армии США.

Как сообщает издание, задержание судна произошло в районе Тринидада и Табаго. В заявлении южного командования армии США говорится, что операция была осуществлена в тесной координации с американским Министерством внутренней безопасности. Уточняется, что задержание проводилось силами морской пехоты и личным составом ВМС, которые действовали с борта авианосца USS Gerald R. Ford.

Командование также подробно раскрыло состав сил, обеспечивавших проведение операции. Она была поддержана кораблями ударной группы ВМС США, включая универсальные десантные корабли USS San Antonio и USS Iwo Jima, а также десантный транспорт-док USS Fort Lauderdale. Задержание проводилось в рамках более широкой кампании под названием «Южное копье», стратегическими целями которой декларируются пресечение транснациональной незаконной деятельности и «восстановление безопасности и стабильности в Западном полушарии».

По данным WSJ, у судна был флаг Восточного Тимора и в прошлом оно под названием Minerva попадало под антироссийские санкции США. Согласно данным сервиса Vesselfinder, танкер также находится под ограничениями ЕС и Великобритании. В 2025 году Olina эксплуатировался под флагом Сан-Томе и Принсипи.

Согласно сведениям государственной судоходной базы Equasis, судно использовало флаг Восточного Тимора без законных оснований. Ранее оно вышло из Венесуэлы, после чего вновь вернулся в этот регион.

Как уточняет издание, танкер, «полностью загруженный нефтью», покинул Венесуэлу на прошлой неделе в составе флотилии после того, как США захватили президента страны Николаса Мадуро. После того как Вашингтон перекрыл экспорт венесуэльской нефти, судно вернулось обратно, сохранив тот же объем груза.

По информации Reuters, за последние недели это уже пятая операция такого рода, направленная на усиление контроля за поставками нефти из Венесуэлы, находящейся под санкциями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент США Дональд Трамп освободил двух граждан России с танкера Marinera, который был захвачен 7 января в Северной Атлантике под предлогом «нарушения санкционного режима».

До декабря 2025 года танкер был известен под именем Bella 1 и ходил под флагом Гайаны. Позднее судно попыталось приблизиться к берегам Венесуэлы, несмотря на морскую блокаду, введенную администрацией Трампа.

В конце декабря, покидая воды Южной Америки, танкер был остановлен Береговой охраной США. Американская сторона не получила от властей Гайаны оперативного подтверждения действующей регистрации судна, после чего потребовала от капитана направиться в порт США. Капитан отказался выполнить требование и взял курс в Атлантический океан.

Во время перехода через порт Сочи судно оформило временную регистрацию под российским флагом. После этого экипаж нанес изображение российского флага на борт и переименовал танкер в Marinera.

В российском внешнеполитическом ведомстве охарактеризовали действия США как «незаконную силовую акцию» и призвали Вашингтон немедленно прекратить противоправные действия и вернуться к соблюдению ключевых норм и принципов международного морского судоходства.

Позже Трамп заявил, что танкер находился под охраной российских военных кораблей. По его словам, сопровождающие силы не стали вступать в конфликт с американской стороной и покинули район, что позволило провести захват судна.