Соединенные Штаты продолжили серию морских перехватов, нацеленных на суда, которые предположительно нарушают санкции против Венесуэлы. На этот раз в Карибском море был задержан танкер, ставший уже шестым по счету за последние недели. Информацию о захвате, произошедшем накануне встречи президента США Дональда Трампа с венесуэльской оппозиционеркой Марией Кориной Мачадо, агентству Reuters подтвердили американские официальные лица.

Южное командование Вооруженных сил США организовало операцию на рассвете, в ходе которой судно Veronica было взято под контроль «без каких-либо инцидентов». В своем заявлении, опубликованном в соцсети Х, командование указало, что танкер нарушил установленный президентом карантин для подсанкционных судов в Карибском регионе, подчеркнув, что вывоз нефти из Венесуэлы возможен лишь при полном соответствии американскому законодательству.

Этот инцидент является частью более широкой кампании администрации Трампа, которая стремилась отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кульминацией этой политики стало проведение американскими войсками военной операции в Каракасе 3 января, результатом которой стал захват лидера страны и его жены. Им инкриминируют причастность к наркоторговле.

С тех пор функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента, а США декларируют намерение взять под свой контроль венесуэльские нефтяные ресурсы с целью восстановления местной промышленности.

Согласно позиции Вашингтона, задержанные суда либо напрямую находились под санкциями, либо входили в состав «теневого флота», используемого для обхода ограничений такими странами, как Иран, Россия и Венесуэла. В частности, на прошлой неделе был перехвачен танкер Marinera, шедший под российским флагом, что вызвало официальный протест Москвы.

Кроме того, Министерство иностранных дел России сообщало, что среди экипажа задержанного танкера оказались двое россиян. В своем обращении российская дипломатическая служба настоятельно призвала американскую сторону обеспечить морякам условия содержания, соответствующие международным стандартам, и не создавать препятствий для их скорейшего возвращения на родину.

В дальнейшем представитель МИД Мария Захарова предоставила дополнительную информацию о развитии событий. Она заявила, что по личному распоряжению президента Трампа двое задержанных россиян были освобождены.

Захват нового судна совпал по времени с первой личной встречей Трампа и с венесуэльской оппозиционеркой Марией Мачадо. Ранее американский президент публично высказывался в поддержку политика, однако позднее выражал сомнения в ее способности возглавить страну из-за недостаточной, по его мнению, внутренней поддержки.