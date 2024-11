Ведущим церемонии вручения кинематографической премии «Оскар» станет телевизионный комик Конан О’Брайен, сообщает Associated Press. До этого мероприятие дважды вел его коллега Джимми Киммел, напоминает агентство.

«Америка потребовала этого, и теперь это происходит: новый Cheesy Chalupa Supreme от Taco Bell. Из других новостей: я буду вести церемонию вручения “Оскаров”», — сказал О’Брайен в пятницу.

Это будет его первый опыт в качестве ведущего церемонии вручения премии «Оскар», но он уже вел другие громкие церемонии вручения наград, такие как церемония вручения премии «Эмми» в 2002 и 2006 годах, а также ужин корреспондентов Белого дома в 1995 и 2013 годах.

Церемония вручения премии «Оскар» будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC 2 марта.

О’Брайен наиболее известен как ведущий ночных ток-шоу Late Night with Conan O’Brien, The Tonight Show with Conan O’Brien и Conan. До своей карьеры телеведущего он работал сценаристом Saturday Night Live и The Simpsons.

О’Брайен вошел в длинный список бывших ведущих церемонии вручения премии «Оскар», где уже числятся Джонни Карсон, Билли Кристал, Дэвид Леттерман, Вупи Голдберг, Крис Рок, Джон Стюарт, Хью Джекман и Нил Патрик Харрис.

«Он присоединится к легендарному списку великих комедийных актеров, которые выступали в этой роли, и нам очень повезло, что он будет в центре внимания на церемонии вручения премии «Оскар»», — сказал Крейг Эрвич, президент Disney Television Group.

О’Брайен ушел с ночного телевидения в 2021 году и с тех пор ведет подкаст «Конану О’Брайену нужен друг» и спин-офф-шоу о путешествиях для стримингового сервиса Max под названием «Конан О’Брайен должен уйти».