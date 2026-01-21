Группа из 12 российских альпинистов оказалась заблокирована на склоне вулкана Сидли в Антарктиде. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой телеграм-канал Shot. Сами участники экспедиции позднее рассказали, что с ними все в порядке.

По данным канала, группа под руководством гидов Артема Ростовцева и Александра Дорожукова отправилась на гору Сидли в Антарктиде около шести дней назад. Им удалось преодолеть высоту лишь на 1500 метров — на этой отметке туристов накрыл сильный снежный шторм. Shot отмечает, что в ночное время температура там опускается до -42.

Гора Сидли представляет собой потухший щитовой вулкан, который располагается на Земле Мэри Бэрд. Считается самым высоким вулканом Антарктиды, его высота достигает 4285 метров над уровнем моря. Кроме того, Сидли входит в число «Семи вулканических вершин» — самых высоких вулканов на каждом из семи континентов. Впервые вершину покорил в 1990 году новозеландец Билл Аткинсон.

Ростовцев и Дорожуков позднее сообщили РИА Новости, что их группа не была заблокирована у подножья вершины. По их словам, погодные условия действительно были не очень хорошие. Однако им все же удалось подняться на вулкан.

«Сегодня уже вылетаем на большую землю. Состояние у всех отличное», — приводит агентство слова Дорожукова.

Ростовцев в свою очередь подчеркнул, что группа не застревала на вершине. У туристов были сложности с вылетом «под гору» на фоне погоды.

Представители туристического клуба «7 вершин», в котором работают Ростовцев и Дорожуков, рассказали, что альпинисты уже находятся в базовом лагере и уже 21 января должны отправиться в Пунта-Аренас (самый южный город в Чили, откуда зачастую отправляются экспедиции в Антарктиду).

В своей группе во «ВКонтакте» турклуб отчитался об успешном завершении экспедиции. Отмечается, что все альпинисты успешно поднялись на вершину.

«Погода была сложной. Антарктика показала характер. Но несмотря на непогоду, команда отработала маршрут — без компромиссов по безопасности»

В августе 2025 года при спуске с пика Победы в Киргизии россиянка Наталья Наговицына сломала ногу и застряла на склоне. Участники ее группы смогли организовать доставку провизии, газового оборудования и теплой одежды, однако эвакуировать альпинистку им не удалось. Один из добровольных спасателей получил обморожение рук, после чего скончался от отека мозга.

Минобороны Киргизии направляло вертолет для спасения Наговицыной, однако пилотам пришлось совершить аварийную посадку на высоте ниже целевой из-за ухудшения погодных условий. 23 августа спасательную операцию приостановили на неопределенный срок в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

27 августа МЧС Киргизии признал россиянку пропавшей без вести, поскольку «констатировать ее жизнь или смерть никто не может». Уже 2 сентября блогер Виктория Боня и президент республиканской Федерации альпинизма Эдуард Кубатов сообщили, что Наговицына скончалась.