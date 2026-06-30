В Кузбассе 54-летнего мужчину, задержанного по подозрению в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки на кладбище в Кемерово, отправили под стражу на два месяца — до 27 августа. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

По версии следствия, 25 июня обвиняемый, находясь в районе кладбища, расположенного в Кировском районе города, изнасиловал девочку, после чего убил ее, чтобы скрыть первое преступление. Ему вменяют изнасилование ребенка до 14 лет лицом, уже имеющим судимость за аналогичное преступление (п. «а» ч. 5 ст. 131 УК), а также убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление (пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК).

Следователи и криминалисты осмотрели места происшествий и провели обыск в доме фигуранта. Были изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Также проводятся опросы свидетелей и судебные экспертизы, в том числе медицинская и молекулярно-генетическая.

В ходе расследования также будут установлены причины и условия, которые способствовали совершению особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетней.

Заседание суда, на котором была избрана мера пресечения обвиняемому, прошло в закрытом режиме. Адвокат сообщил, что его подзащитный вину не признает, пишет NGS42.RU.

Пока неизвестно, что именно следователи предъявили судье в качестве доказательств опасности подозреваемого. По предварительным данным, которые узнал новостной портал, мужчину опознали по кадрам камеры наблюдения.

Обвиняемый подтвердил, что находился в районе кладбища в день исчезновения девочки 25 июня, но не сказал, что был там с девочкой, утверждает адвокат. По его словам, клиент считает, что «ДНК подсунули».

Как выяснила редакция NGS42.RU, мужчина в 2006 году был осужден сразу по трем статьям, в том числе об изнасиловании несовершеннолетнего и убийстве, совершенном в Куйбышевском районе города. Ранее сообщалось, что подозреваемый вышел из тюрьмы только в мае 2026 года.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что мать 12-летней девочки заявила в полицию о ее пропаже на вторые сутки — 27 июня. Тело ребенка вскоре нашли на кладбище. Преступник пытался его сжечь, но личность мужчины удалось установить по ДНК.

«Им оказался 54‑летний местный житель, ранее судимый за убийство, разбой и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», — говорилось в сообщении.